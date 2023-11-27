Акция пропрезидентского движения против насилия

Акция против насилия, проводившаяся в окружении заборов и полиции, прошла 26 ноября под статуей высокопоставленного советского руководителя Михаила Калинина. Представители «Жаңа Адамдар» раздавали шарфы и плакаты возле сцены, на которой лидеры движения, гости и инфлюенсеры готовились произнести речь.
Ведущие начали акцию на русском и казахском языках словами о президенте Токаеве: «Мы верим в президента. Разделяем каждое его слово и будем ему помогать».
Участники движение были разделены на «организаторов» в фиолетовых куртках и на «участников» в желтых ветровках. Большинство участников были рекрутированы через вебсайт. Заказчики обещали оплатить проезд и проживание.
Жаңа Адамдар было основано в августе 2022 года. По словам лидерки движения Асель Баденовой в нем насчитывается 700 членов. Баденова рассказала Власти, что несмотря на отсутствие господдержки, ценности и идеи движения соответствуют политике Касым-Жомарта Токаева.
«Наше движение поддерживает реформы Токаева и мы этого не скрываем», – сказала Баденова.
Одна из организаторок, отказавшаяся представиться, сказала, что между движением и властями нет никакой связи.
«Могу сказать с полной уверенностью, что мы не провластные. Мы поддерживаем Токаева, потому что в нас откликаются эти слова Токаева. Называть нас провластными, проплаченными Акордой — некорректно», – заявила она.
14 ноября Жаңа Адамдар отправили запрос в Алматы на проведение митинга 26 ноября для «разоблачения насилия в Казахстане». Такое быстрое согласование митинга акиматом города может быть признаком связи движения с властями.
Другие движения месяцами и не один раз отправляют уведомления о проведении митингов в Казахстане, но местные власти всегда отказывают. С тех пор как был принят новый закон о мирных собраниях, феминистским движениям и активистам, выступающим против войны России в Украине, несколько раз отказывали в проведении митинга. Когда граждане пытаются проводить мирные протесты без согласования акимата, то непременно оказываются задержаны и оштрафованы.
Несмотря на бюрократические препятствия, феминистским организациям и другим гражданским движениям удавалось собрать более 500 участников на своих митингах во время правления Токаева. Однако митинг 26 ноября не собрал и 300 человек.
Хорошо охраняемое место
Площадь под памятником Калинина была огорожена полицией, сотни сотрудников которой патрулировали площадь в тот день. Среди людей в желто-фиолетовых шарфах на площади можно было легко узнать десятки полицейских в штатском и сотрудников КНБ.
Однако обеспечение порядка осуществлялось не только сотрудниками правоохранительных органов.
Один из организаторов мероприятия настаивал на том, чтобы журналисты носили бейджики, изготовленные под заказ. Лишь несколько присутствовавших журналистов согласились носить бейджи вдобавок к синим жилетам для прессы — обязательному атрибуту, ношение которого требует закон о СМИ.
Ведущие на сцене предупредили представителей других движений и активистов не поднимать иные темы во время митинга и не использовать никаких других лозунгов, кроме антинасильственных.
На противоположной стороне от сцены организаторы препятствовали участию в митинге Веронике Фоновой, активистке феминистской организации KazFem.
«Они меня не пустили. Они сказали, что к ним придут из акимата и у них будут проблемы. Я ответила им, что у меня плакат по теме – против насилия. Я попросила впустить меня, чтобы я тоже постояла. Но они сказали, что нельзя с этими плакатами», – рассказала Фонова.
Фонова была в авангарде нескольких женских маршей и митингов в Алматы, проводившихся в Международный женский день. На митинге Жаңа Адамдар она планировала поднять вопрос об уголовном преследовании Дины Смаиловой, возглавляющей фонд #НеМолчиKZ, который защищает женщин и детей, подвергшихся насилию.
Гражданский активист Александр Щекутеев, участвовавший в выборах в маслихат, заявил, что недопуск других активистов на митинг ставит под сомнение его подлинность.
«Я только сейчас с ними [Жаңа Адамдар] познакомился. Очень много провластных лозунгов, движений. И организация вызывает очень много вопросов. Некоторых активистов не впустили. Это не очень хорошо», – сказал Щекутеев.
«Дорогое удовольствие»
Несколько популярных блогеров собрались на митинг с Жаңа Адамдар: среди них Бота Нурсеитова с более чем полумиллионом подписчиков в Instagram, Аина Исаева с около 630 тыс. подписчиков и Нурлан Батыров, на которого подписан 1,1 млн. аккаунтов.
«Я хочу поддержать акцию протеста против насилия. Наконец-то и другие блогеры к этому подключаются. Потому что насилию нет места в нашем обществе», – сказал Батыров.
При этом Батыров сказал, что не совсем знаком с движением Жаңа Адамдар.
«Со временем мы будем с ними больше знакомиться, но пока я особо про них ничего не знаю», – сказал Батыров.
Однако 13 ноября Батыров публиковал в своем инстаграме длинное видео, в котором члены Жаңа Адамдар призывали к митингу. Неясно заплатили ли за освещение митинга кому-либо из популярных блогеров.
Руководство Жаңа Адамдар подтвердило, что они оплатили проездные билеты и проживание участников акции, а также выделили бюджет на мерчандайз и реквизит, использованный во время мероприятия.
Лидерка движения Баденова отказалась назвать общую сумму денег, потраченных на мероприятие.
«Нас финансируют меценаты и бизнесмены, заинтересованные в развитии нашего движения. Мы не получаем денег от государства», – сказал другой организатор мероприятия Ерсултан Бекес.
Бекес лишь пожал плечами, когда его спросили о том, почему бизнесмены не хотят раскрывать суммы своих благотворительных пожертвований движению Жаңа Адамдар.
Активист Альнур Ильяшев отметил, что организация такого мероприятия обходится дорого.
«На это потрачены огромные деньги. У гражданских активистов нет такого финансирования», – сказал Ильяшев.
«Люди ведут себя как животные»
Митинг, изначально запланированный на 25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, был перенесен на 26 ноября — Международный день тортов.
Идея проведения митинга возникла после того, как бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев избил свою жену Салтанат Нукенову, что, предположительно, стало причиной ее смерти. На следующий день Бишимбаев был обвинен в убийстве и арестован на два месяца. Это событие спровоцировало широкую дискуссию о бытовом насилии в Казахстане.
«Это вопрос не возник бы без такого громкого дела. Насилие в отношении женщин и детей происходит каждый день. Почему мы не сделали то же самое с Айкоркем?» – сказал один из участников после окончания митинга.
Айкоркем Меделхан была самой молодой жертвой январских событий. Ей было четыре года, когда машина ее отца была обстреляна группой солдат, патрулировавших Алматы во время комендантского часа.
Официальной темой митинга было «Скажи нет миру животных» — фраза, призванная приравнять разумных людей, совершающих насилие, к неразумным животным.
Соучредительница феминистской инициативы Feminita Жанар Секербаева отказалась участвовать в мероприятии Жаңа Адамдар. Она заявила Власти, что это движение пытается перехватить феминистскую повестку.
«Это прогосударственная организация, перехватывающая повестку у феминистского движения за права женщин. Тему насилия мы поднимаем давно, но не видели, чтобы кто-то из Жаңа Адамдар с нами солидаризировался», – сказала Секербаева.
«Жаңа Адамдар писали, что не будут выступать за принятие законопроекта о семейно-бытовом насилии (она на паузе уже 4 год). Тогда зачем нужен их митинг с нелепым слоганом про животных?»
Организаторы митинга позже публично заявили, что их акция не имела никакого отношения к правам животных.
«Мы животных никак не трогаем. Люди имеют разум, сознание и ум, но они поступают как животные».
После выступлений на протяжении 40 минут ведущие призвали собравшихся разойтись, в последний раз процитировав Токаева: «Один народ, одна страна, одна судьба. Скажем нет насилию!»
Затем и организаторы, и полиция попросили людей покинуть площадь.
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