Акция пропрезидентского движения против насилия

Ведущие начали акцию на русском и казахском языках словами о президенте Токаеве: «Мы верим в президента. Разделяем каждое его слово и будем ему помогать».

Участники движение были разделены на «организаторов» в фиолетовых куртках и на «участников» в желтых ветровках. Большинство участников были рекрутированы через вебсайт. Заказчики обещали оплатить проезд и проживание.

Жаңа Адамдар было основано в августе 2022 года. По словам лидерки движения Асель Баденовой в нем насчитывается 700 членов. Баденова рассказала Власти, что несмотря на отсутствие господдержки, ценности и идеи движения соответствуют политике Касым-Жомарта Токаева.

«Наше движение поддерживает реформы Токаева и мы этого не скрываем», – сказала Баденова.

Одна из организаторок, отказавшаяся представиться, сказала, что между движением и властями нет никакой связи.

«Могу сказать с полной уверенностью, что мы не провластные. Мы поддерживаем Токаева, потому что в нас откликаются эти слова Токаева. Называть нас провластными, проплаченными Акордой — некорректно», – заявила она.