До 700 человек собрались в Алматы на митинг за права женщин

В Алматы на митинге за права женщин 8 марта к этому моменту собралось до 700 человек, передают корреспонденты Власти.

Митинг начался с минуты молчания в память о погибших от домашнего насилия в прошлом году. Со сцены также прозвучали официальныые данные: в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 373 изнасилования и уже 72 в этом году.

Феминистские организации традиционно проводят в Алматы акции 8 марта. Два года назад марш, организованный в этот день, стал самым массовым за многие годы и с того момента - единственным разрешенным акиматом шествием, ни одно другое так и не было разрешено под самыми разными предлогами.

В этом году митинг также планировалось совместить с маршем, но его отказался согласовывать акимат (действующая в Казахстане уведомительная система в сфере мирных собраний остается условной и в реальности не действует).

Акимат отказал и в митинге у Академии наук в центре Алматы - там сегодня митинговали Лига волонтеров, активно поддерживаемая акиматом, а также Союз родителей - организация, придерживающаяся консервативных взглядов и активно распространяющая антиваксерские идеи.

В итоге акция в среду проходит в парке Ганди - здесь разрешено проводить мероприятия численностью не более 300 человек.