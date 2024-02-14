Фемактивистки Алматы вышли на одиночные пикеты с требованием разрешить марш 8 марта

В среду, 14 февраля, в Алматы в двух разных местах на одиночные пикеты вышли сразу две фемактивистки - Жанар Секербаева и Камила Енсеген. Они требуют разрешить женский марш 8 марта.

Жанар Секербаева, со-основательница инициативы Feminita, вышла с плакатом, на котором написано: «Досаев, ты разбил мне сердце», а на обратной стороне: «Хочу признаться в любви Маршу своей мечты».

«Я хочу вам передать, что мы, феминистки, не остановим свою борьбу за наш митинг и марш. Почему? В этот международный день мы хотели бы солидаризироваться со своими сестрами, а также публично высказывать наши требования. Казахстан испытывает очень много гендерных проблем. У нас происходит фемицид, поэтому мы выдвигаем свои требования», - обратилась она к акиму города Ерболату Досаеву.

Одна из организаторов марша и фемактивистка Камила Енсеген вышла на одиночный пикет перед монументом Независимости.

«К сожалению, в этом году акимат нам отказывает в проведении марша, таким образом, акимат нарушает наши права на мирное собрание. Как женщины, которые страдают от фемицида, я думаю, мы имеем право хоть раз в год собираться, с другими женщинами солидаризироваться и говорить громче о том, что нас беспокоит», - сказала Енсеген.

На прошлой неделе с аналогичными требованиями на одиночный пикет вышли и другие активисты разных движений.

Фемактивистки в начале февраля сообщили, что намерены добиваться разрешения на проведение митинга и марша 8 марта, в согласовании которых им ранее под разными предлогами отказал акимат Алматы. В прошлом году митинг 8 марта также не согласовали, но через некоторое время разрешили провести небольшую акцию в парке Ганди, где разрешено собираться лишь группам до 300 человек.