Шон Стайл, посол Канады в Казахстане: Между нашими странами много общего

Много ли общего между Канадой и Казахстаном? Достаточно для того, чтобы строить взаимовыгодные отношения, считает посол этой страны в нашей республике Шон Стайл. В интервью Vласти посол рассказал о том, как развиваются торговые отношения между странами, об опасениях канадских инвесторов и о том, почему в Канаде любят рыбу из Казахстана.

Дипотношения между Казахстаном и Канадой установлены ровно 25 лет назад, в апреле 1992 года, посольство работает больше пятнадцати лет. Учитывая долгую уже историю отношений, скажите, чем Казахстан привлек Канаду и чем наша страна интересна сейчас?

Самый простой ответ – у нас очень схожи климат и география и на основании этой схожести появляется интерес между нашими странами. Если говорить о сотрудничестве, то сотрудничество началось еще до получения Казахстаном независимости в секторе сельского хозяйства, был обмен между двумя странами в части технологий по обработке сухих земель и нулевой потере влаги. Сходство наше не заканчивается только в сельскохозяйственном секторе, оно продолжается в добыче природных ресурсов, таких как нефть, газ, добыча горнорудных ископаемых, включающих уран. Спустя 25 лет канадцы стали больше понимать трудности и увидели больше возможностей, которые представлены в Казахстане и это привело к росту интереса.

Канадцы видят сходства, понимают трудности и хорошо осознают соседство со странами-гигантами, так как у Канады тоже есть такие соседи-гиганты, у которых есть огромные рынки сбыта и есть большие политические силы. Можно сказать, что интерес Канады к Казахстану все больше растет. Это связано не только с большими природными ресурсами, но также с доступом к таким огромными рынками как Китай и Россия.

Если говорить именно о Казахстане, то в каких сферах больше всего представлен канадский бизнес?

Если говорить о наших сильных сторонах, то канадский импорт в Казахстан в большей части представлен в сельском хозяйстве. В данном случае мы говорим о фермерских машинах, тракторах и грузовиках, которые также используются в сельском хозяйстве. Возможно, в меньшей пропорции импорт представлен в технологиях, оборудовании для нефтегазовой отрасли. За последние пять лет экспорт в Казахстан варьировался от 80 миллионов до 170 миллионов долларов. Конечно, цифра значительная, но она не такая огромная в целом для Канады. Большее значение для Канады представляют инвестиции в Казахстан. В среднем, по самым минимальным расчетам, эта цифра составляет 2,5 миллиарда долларов. Часть инвестиций вложено в сельское хозяйство, но большая часть относится к нефтегазовой отрасли. Конечно, были пики и спады. Можно сказать, что в 2012 году был пик – было потрачено 7,5 миллионов долларов. Если смотреть на движение, то в некоторые годы мы ушли даже в минус, потому что некоторые активы были проданы. Но если смотреть картину в целом, то можно увидеть постоянный рост, который и привел к 2,5 миллиардам долларов инвестиций. Это самые минимальные подсчеты, потому что некоторые компании Канады говорят о том, что инвестиции были проведены через дочерние предприятия в Европе либо через европейские банки. Поэтому когда деньги попадают в Казахстан, они считаются как инвестиции из Европы. Лично я считаю, что в Казахстане огромные возможности для инвестиций, особенно в горнорудном секторе. Канадские инвесторы здесь представлены таким крупным предприятие в урановой отрасли, как Cameco и почти не представлены малые инвесторы, хотя они в мире считаются очень динамичными и быстро развивающимися. Скорее всего, они просто ждут, когда появится новый кодекс о недропользовании в Казахстане.

А предприниматели Казахстана проявляют интерес к Канаде?

Если говорить об инвестициях Казахстана в Канаду, то они очень малы. Но мы можем говорить о большом объеме торговли. В этом случае мы должны сказать, что казахстанский экспорт в Канаду гораздо выше, чем канадский экспорт в Казахстан. Если говорить о 2012-2013 годах, то объем торговли между нашими странами составил 3 миллиарда долларов. По факту эта цифра превышает объем торговли между Канадой и США. Основная часть принадлежала одному единственному контракту в нефтяной отрасли. Когда этот контракт закончился, то мы увидели огромный спад в торговле. На тот момент, когда произошел этот спад, картина была не очень приятной. Но за трехлетний период мы увидели постоянный рост объемов торговли. В основном он растет за счет экспорта Казахстана в Канаду природных ресурсов, минералов.

Одним из интересных фактов в нашей двусторонней торговле является то, что Казахстан продает Канаде рыбу. Казахстан - это одна из крупнейших стран в мире, которая находится вдали от морей и океанов, а Канада является страной с самой большой протяженностью границы с океаном и с большим количеством озер. Несмотря на это, мы видим, что Канада покупает рыбу у Казахстана. Мы заинтересовались этим фактом, и стали узнавать, как это произошло. Оказалось, что есть определенный вид рыбы, который водится в озерах Канады и он очень популярен. Но в связи с тем, что в Канаде недостаточно рыбных хозяйств, которые ловили бы эту рыбу, эту нишу занял Казахстан. Рестораны Канады заказывают эту рыбу в Казахстане. В целом объемы, конечно, не большие. Три года назад было экспортировано рыбы на 2 миллиона долларов, затем на 4 миллиона долларов, в прошлом году - на 8 миллионов долларов. Но это очень интересный факт.

Очень большой интерес заключается в обмене технологиями, в обмене знаниями. Мы видим, что казахстанские компании отправляют свои делегации в Канаду, чтобы получить знания и опыт в плане ведения бизнеса. У нас есть партнерские предприятия, которые пытаются адаптировать технологии, знания к местным условиям. Большая часть этой работы проходит в Казахстане.

Другой областью сотрудничества является образование. Например, существует совместное предприятия: казахстанский Касипкор сотрудничает с Технологическим институтом Южной Альберты. Они дают людям возможность обучаться в течение двух лет в Атырау, после чего они могут работать в нефтегазовой отрасли. Технологический институт Южной Альберты разрабатывает программу, преподаватели из Канады приезжают в Казахстан. Они работают совместно с местными преподавателями, проводят обучение, но на каком-то этапе канадские преподаватели перестанут работать, будут работать уже казахстанские преподаватели, которые будут использовать программу обучения и систему, которая была разработана совместно.

Это программа, которая реализуется в Казахстане, а какая тенденция среди студентов, которые уезжают за образованием в Канаду? Какие университеты и направления востребованы больше всего?

Можно говорить о том, что интерес к обучению в Канаде растет и также растет количество студентов, обучающихся в Канаде. Если говорить о популярных учебных заведениях, то это всем известный университет Торонто, университет Макгилла в Монреале и университет Британской Колумбии в Ванкувере.

Вы говорите о том, что растет количество студентов, интересующихся обучением в Канаде. Чем это обусловлено? В Казахстане сейчас большое внимание уделяется образованию, приглашаются иностранные преподаватели.

Это интересный вопрос, но в данном случае, я думаю, что студенты заинтересованы в получении международного опыта. А Канада может предоставить отличный опыт. И плюс качество образования в Канаде очень высокое. Раньше фокусом была программа Болашак, по которой ездили студенты, но сейчас программа изменилась. Если раньше она больше ориентировалась на бакалавриат, то сейчас она больше направлена на магистратуру и узкопрофессиональное обучение.

На сегодняшний день у нас 21 студент из Казахстана по Болашаку в Канаде и только четверо из них проходят языковые курсы. В Канаде также есть интересные специальности, например, в сельском хозяйстве. За четыре последних года тысяча казахстанских студентов получили разрешения на обучение. Разрешение на обучение в Канаде требуется для тех, кто обучается больше 6 месяцев. В среднем получалось по 250 студентов в год, но за последний год 350 студентов получили такое разрешение.

В самом начале интервью вы сказали, что канадцы за время сотрудничества с Казахстаном стали лучше понимать его особенности и трудности. Скажите, с какими сложностями чаще всего приходится сталкиваться канадскому бизнесу в Казахстане?

Самой основной сложностью является расстояние между нашими странами. В наших странах мало знают друг о друге. Допустим, когда казахстанцы хотят что-то купить, канадские продавцы говорят: «Казахстан? Мы не знаем, что это за страна. Вы уверены, что мы можем им продавать?». В этом плане у нас, конечно, очень много работы с обеих сторон. Такие мероприятия, как ЭКСПО или же наши хоккейные мероприятия, могут помочь тому, чтобы люди узнали больше о наших странах. Я заседаю в инвестиционном комитете при премьер-министре Казахстана. В нем представлено всего четыре посла из четырех стран, там ведутся беседы о том, как улучшить инвестиционный климат в Казахстане. Это замечательная платформа, где у нас есть возможность рассказать об опасениях наших инвесторов в Казахстане, и мы видим прогресс в этом вопросе. Основной жалобой, которые передают нам наши инвесторы, это то, что усложнены законы. Казахстан сделал уже очень много для улучшения инвестиционного климата. Можно сказать, что инвестиционный климат в Центральной Азии самый лучший в Казахстане. Но на данный момент Казахстану нужно соревноваться со всем миром и Казахстану нужно будет идти в ногу с ним.

Какая ситуация с миграцией из Казахстана в Канаду, в том числе на ПМЖ?

У меня нет четких статистических данных по этому вопросу, но есть другая статистика. Я могу сказать о тех людях в Канаде, которые в своих документах указывают, что родились в Казахстане. Последние данные у меня датированы 2011 годом. В 2011 году 10 тысяч людей, проживающих в Канаде, обозначили, что они родились в Казахстане. Из них 5 400 были уже гражданами Канады. Остальные - это еще не граждане, возможно, это были студенты или люди, которые получили вид на жительство и находятся в процессе получения гражданства. Требуется прожить в Канаде три года, прежде чем получить гражданство.

Вы говорили о том, что между нашими странами много сходств, но отличий не меньше. Казахстан отличается от Канады по развитию человеческого капитала, демократических ценностей. Как Вы думаете, какие реформы или шаги должна сделать наша страна, чтобы мы стали схожи и в этих направлениях?

Это довольно сложный вопрос, потому что у нас разные истории. Мы забываем о том, что у Казахстана было всего 25 лет, чтобы сформировать свою систему государственного управления, а у Канады уже 150 лет истории. У нас почти одинаковая плотность населения и у обеих стран огромные территории. Перед правительствами наших стран стоит задача, которая заключается в том, чтобы предоставить государственные услуги всем одинаково на всей территории: и в отдаленной ферме, и еще где-то. Не многим странам в мире приходится решать такие задачи. За 150-летнюю историю Канаде удалось создать такие институты, которые сейчас пользуются доверием у своих граждан. Мы с Казахстаном тесно сотрудничаем в реформе государственных услуг, судебной и юридической системы. У Канады есть огромный интерес к Казахстану, поэтому мы заинтересованы в тех реформах, которые проходят сейчас в институтах. Казахстан, конечно, сам выбирает путь, по которому идет, и сейчас он на верном пути.

Если говорить о канадском опыте, то за всю историю нашей станы было два вопроса, которые надо было решить Канаде, и, возможно, этот опыт может быть полезен Казахстану.

Если смотреть статистику по качеству жизни и экономическому развитию, то Канада зачастую занимает первое место в мире по этим позициям. Один из аспектов, это уровень образования. Если брать канадское население в целом, то оно одно из самых образованных населений в мире. Более 50% канадцев закончили университеты или колледжи. Здесь речь идет не только о четырехлетнем образовании в университетах, но и о профессионально-техническом, которое длится в течение двух лет – это очень развито в Канаде. Я работал в других странах и знаю, что зачастую профессионально-техническое образование считается второсортным, будто человек не смог поступить в университет и получить четырехлетнее образование. А в Канаде ситуация совершенно другая, там не воспринимают это образование таким. Есть люди, которые, окончив высшее образование, не найдя работу, снова возвращаются в колледж, чтобы получить специализацию. По данному вопросу у нас есть большой опыт, которым мы могли бы поделиться с Казахстаном и насколько я помню, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил, что профессионально-техническое образование будет бесплатным и если эту политику провести грамотно, то она приведет к хорошим результатам.

Второй критерий, по которому Канаду высоко оценивают, это личная свобода. В данном случае мы видим в этом огромное преимущество: очень высокообразованный человек с личными свободными взглядами. Это приводит к развитию предпринимательства и в то же время такие граждане становятся социально-ответственными перед своим сообществом.

Невозможно не спросить о хоккее. Канада славится этим видом спорта, при поддержке посольства в Астане проводятся хоккейные турниры. Как бы вы могли оценить ситуацию с развитием этого спорта в Казахстане? Поделитесь планами развития взаимоотношений с Казахстаном в этой сфере.

Для меня лично и для Канады в целом хоккей является серьезной точкой соприкосновения с Казахстаном, и я вижу, что интерес к этому виду спорта растет. Для нас это еще одна платформа для того, чтобы объединять людей и еще одно напоминание о том, что у нас много общего. В этом году мы празднуем 25-летие двусторонних отношений и 150-летие Канады – оно празднуется по всему миру, но именно в Казахстане мы празднуем это посредством игры в хоккей. В течение года мы проводим хоккейные мероприятия в Алматы и Астане. Во время Универсиады мы организовали мастер-класс с хоккеистами из Канады для алматинских детей просто во дворе. Эта одна из таких возможностей, которая есть у Канады и Казахстана, играть в хоккей на улице. В связи с этим, мы провели хоккейный кубок на реке Ишим в Астане.

В рамках канадского кинофестиваля, который проходил по всему миру, в кинотеатре ТРЦ Сарыарка мы организовали показ фильма о хоккее.

Но самым крупное, масштабное мероприятие будет проходить в мае в «Барыс Арене». Туда привезут из Канады выставку из Музея славы хоккея, затем будет проходить дружеский матч, в котором будут участвовать легенды хоккея из Канады. Нашем месседжем является то, что хоккей для всех. Среди наших гостей будут Олимпийская чемпионка по игре в хоккей и чемпион Паралимпийских игр, получивший золото по следж хоккею. Мы поставили себе целью сбор средств во время этого мероприятия, которые пойдут на развитие юношеского хоккея в Казахстане для 150 мальчиков и девочек. Мы хотим дать такую возможность детям в 5 городах Казахстана.