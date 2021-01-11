Обновление наткнулось на стабильность

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Казахстанский мажилис стал трехпартийным в 2012-м, когда «Нур Отан» поделился местами с «Ак жолом» и Коммунистической народной партией, получившими тогда на выборах немногим больше 7% - порога, который нужно преодолеть, чтобы пройти в парламент. В 2016-м результат был повторен почти под кальку. Пять лет спустя, на выборах без оппозиции, правящая партия получила процент чуть меньше, а «Ак жол» и Народная партия, избавившаяся перед выборами от слова «коммунистическая» в названии, - чуть больше.

Тем не менее, итог все тот же – партия власти останется доминирующей политической силой в парламенте, которая может диктовать свои правила, не обращая внимания на оппонентов. Да и сама формальная оппозиция – «Ак жол» и НПК – кажется, должна быть удовлетворена тем, что вновь попала в мажилис.

По закону о парламентской оппозиции, принятому в 2020-м, альтернативным партиям дадут немного портфелей и пообещают их внимательно слушать. Плюс финансирование из бюджета, которое было предусмотрено и раньше. Вполне удовлетворительный результат.

Парламентская модель, которая, как теперь уже совершенно очевидно, используется в Казахстане, очень похожа на российскую (там вместо трех партий их в Госдуме четыре) или узбекскую (пять партий) или беларускую. В парламент проходят только лояльные власти партии и расклад сил не меняется годами.