​Полиция Алматы уже более трех часов безосновательно удерживает сторонников движения Oyan, Qazaqstan и Демпартии

Полиция Алматы без предъявления оснований удерживает группу участников движения Oyan, Qazaqstan, включая активистку Асем Жапишеву, и представителей незарегистрированной Демократической партии, в том числе ее лидера Жанболата Мамая, подтвердила Vласти правозащитница Татьяна Чернобиль. Дежурный прокурор Алматы заявил Vласти, что его ведомство не может вмешиваться в действия полиции до конца следственных и процессуальных действий, даже если они еще не начаты.

В 11:30 на площади Республики для проведения акции протеста собрались представители незарегистрированной Демократической партии, включая ее лидера Жанболата Мамая, а также несколько участников движения Oyan, Qazaqstan, в том числе активистку Асем Жапишева. Более трех часов порядка 70 протестующих находились в оцеплении полиции, часть из них стали задерживать без объяснения причин. Параллельно на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева заблокированными оказались не менее 20-ти участников движения.

«В деятельность департамента полиции мы сейчас не вмешиваемся, потому что они проводят процессуальные, следственные действия. После того, как они примут решение, в случае несогласия, вы можете обратиться с жалобой. Если со стороны органов следствия, в том числе департамента полиции города, будут какие-то неправомерные действия, вы можете обратиться к нам. И если действия окажутся незаконными, мы примем меры», - рассказал Vласти дежурный прокурор.

Правозащитница Татьяна Чернобиль, представляющая интересы задержанных, назвала действия прокуратуры странными: «Очень интересно, что ведомство самоустранилось и сослалось на процессуальные или следственные действия, хотя участникам (двух групп – V) еще ничего не предъявили, не составили никаких протоколов».

Она подчеркнула, что активисты будут обжаловать факт задержания и удержания через обращение в прокуратуру или суд. Но для начала им важно установить, на каком основании действовали полицейские.

«Во время предыдущих протестов полиция вменяла им нарушение закона о порядке организации мирных собраний. Попытки уточнить у начальника городского отдела полиции то, на основании какого нормативно-правового акта действовали полицейские, ни к чему не привели – он уходил от ответа. Вообще же они должны действовать в рамках закона о правоохранительной службе/органах. Там есть статья, которая дает им полномочия и делает правомочным применение силы. Например, в случаях нарушений и воспрепятствования деятельности полиции. И тогда это оставляет нас с какими-то инструкциями, которые ниже закона. И это повод обратиться с жалобой и установить нарушение», - рассказала Чернобиль.