Генпрокуратура не видит нарушений в недопуске наблюдателей на избирательные участки

В генеральной прокуратуре не видят нарушений в том, что независимых наблюдателей не пускают на избирательные участки. Как заявил на онлайн-брифинге в воскресенье старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин, эти меры предусмотрены в постановлении главного санврача республики, если, например, у наблюдателя нет ПЦР-теста.

«В соцсетях различными наблюдателями размещаются сообщения, что на отдельных избирательных участках не созданы условия для наблюдения за выборами: не достает стульев для всех, требуют ПЦР-тесты. В этом со стороны избирательных комиссий нарушений мы не видим, об этих фактах генеральная прокуратура извещена. Эти меры связаны с исполнением требований главного санврача в связи с пандемией», - заявил Саргазин.

При этом он отмечает, что наблюдатели, «согласно конституционному закону «О выборах», обязаны основывать свои замечания на документированных действительных и поддающихся проверке фактах».

Что касается заклеенных скотчем камер видеонаблюдения на избирательных участках, то представитель Генпрокуратуры пояснил это так: «Это делается в целях обеспечения тайны голосования, поскольку эти видеокамеры были направлены на кабинки для голосования».

В целом же за сегодняшний день в органы прокуратуры не поступало каких-либо жалоб и заявлений, в том числе о нарушениях условий проведения голосования, утверждает Саргазин.

«Между тем отдельными лицами в целях искусственного создания резонанса в социальных сетях распространяется фейковые материалы о якобы имевших место сегодня нарушениях выборного законодательства. Мы проверили их достоверность, они не имеют отношения к текущей избирательной кампании», - заявил он.

Одно из рассылаемых в мессенджере видео с избирательного участка, где обнаружены заранее подписанные членами избиркома бюллетени, Саргазин назвал старым, сделанным в столице на прошлых выборах в парламент, а второе – о вбросе бюллетеней – якобы делано вообще в России.