Токаев объявит о новых политических реформах 15 января

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением в парламенте к новому составу мажилиса 15 января, а после проведет заседание НСОД по новым политическим реформам. Об этом он сообщил после голосования на выборах в воскресенье.

«Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю в парламенте с обращением к новому составу мажилиса в том числе», - сказал Токаев.

После этого, по его словам, состоится заседание Национального совета общественного доверия, «где по вопросам реформ будет очень серьезный разговор».

Также Токаев высказался по поводу протестов в стране и пообещал, что все будет в рамках закона: «Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира. Как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз: наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством».

О том, что в Казахстане готовят новый пакет политических реформ, Токаев говорил в декабре, выступая на церемонии вручения государственных наград в преддверии Дня Независимости. По его словам, «это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в нашей стране, направленным на построение «слышащего государства», продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей».