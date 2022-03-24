Активы покидают семью?

Правительство Казахстана объявило о начале работы комиссии по демонополизации экономики, а одним из результатов ее работы обозначило «возвращение в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов». Vласть описывает, о каких активах может идти речь – все они сосредоточены в руках семьи бывшего президента и его ближайшего круга.
Одна большая семья
В своем сообщении правительство назвало три сектора, результаты приватизации в которых могут пересмотреть - телекоммуникации, железнодорожная инфраструктура, медиа активы. Указано, что работа будет проводиться и в «других секторах», но эти три выделены очевидно намеренно – во всех трех сферах приватизация в прошлом завершилась в пользу членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И работа нынешней комиссии не может не привести к потерям ими активов.
Так, почти половиной акций национального телекоммуникационного оператора в настоящее время владеют несколько структур из Люксембурга, связанных с Назарбаевыми.
Четверть акций «Казахтелекома» принадлежит племяннику бывшего президента Кайрату Сатыбалды. Он вторую неделю находится в СИЗО столицы по подозрению в хищениях именно в «Казахтелекоме».
Доля, которая сейчас принадлежит Сатыбалды, ранее официально принадлежала двум другим казахстанским предпринимателям – Александру Клебанову (именно от него она перешла племяннику Назарбаева), а до него – Айгуль Нуриевой. Когда-то одна из богатейших предпринимателей страны, Нуриева сейчас официально не владеет активами в Казахстане и давно не фигурирует в списке Forbes. Ее имя и деятельность тесно связаны с именем Карима Масимова – бывшего премьера, руководителя администрации президента и председателя Комитета нацбезопасности, который с января находится под арестом по подозрению в госизмене, попытке госпереворота и коррупции.
Еще четверть акций «Казахтелекома» – в группе Jusan, которая контролируется Назарбаев фондом – структурой, учрежденной бывшим президентом для финансирования Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ. Покупка этой доли в прошлом году вызвала целый ряд вопросов у миноритариев.
Jusan контролирует еще одного телекоммуникационного игрока – компанию Jusan Mobile, бывший KazTranscom. Эту компанию Jusan приобрел в прошлом году. Помимо традиционных телекоммуникационных услуг, Jusan Mobile играет важную роль в построении сети коммуникаций – она контролирует семь международных переходов с 18 международными операторами из четырех стран, а в прошлом году договорилась построить еще один – в Туркменистан.
Третий телекоммуникационный игрок в руках большой семьи бывшего президента – «Транстелеком» - компания, которой ранее владела железная дорога и который в течение нескольких лет находится под контролем (с прошлом года - официально) Нурали Алиева – старшего внука Нурсултана Назарбаева.
Бывшая медиа-империя
Нурали Алиеву, либо его матери Дариге Назарбаевой напрямую или через различные компании также до сих пор принадлежит несколько медиа-активов – телеканал НТК, радио «Европа плюс» и «Русское радио Казахстан».
Еще группа активов, которые ранее принадлежали Дариге Назарбаевой и ее бывшему мужу Рахату Алиеву, сейчас входит в структуру Назарбаев фонда (телеканал КТК, газета «Караван»). Недавно из фонда обратно в правящую партию «Аманат» ушел телеканал «Астана». Назарбаев университету через подконтрольную компанию принадлежит «7 канал», перешедший ему от олигарха Кенеса Ракишева в 2020 году (детали этой сделки неизвестны).
«Первый канал Евразия» в конце нулевых Дарига Назарбаева сначала передала в фонд своего отца, а потом он перешел в собственность государства, детали этих сделок также неизвестны. А вот за половину акций агентства «Хабар» Назарбаева получила от государства более $100 млн.
Первые последствия января
Начиная с января, именно члены большой семьи бывшего президента понесли основные потери – Алия Назарбаева передала государству компанию «Оператор РОП», а двое ее топ-менеджеров оказались под стражей. Младшая дочь президента также лишилась платежей, которые ее компания получала с продаж железнодорожных билетов.
Под стражей больше недели находится Кайрат Боранбаев, чья дочь была замужем за внуком бывшего президента. Официально сообщалось лишь о том, что Боранбаева подозревают в хищениях из компании квазигосударственного сектора.
По поручению президента проводится также аудит в нацкомпании QazaqGas, которой руководил муж Дариги Назарбаевой Кайрат Шарипбаев.
Отдельное поручение давалось и по наведению порядка на рынке «Алтын Орда», который связан с младшим братом бывшего президента Болатом Назарбаевым.
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Правительственной комиссии, о создании которой было объявлено в четверг, очевидно, предстоит проверять не только компании, которыми родственники бывшего президента владеют напрямую, но и многочисленные компании, которые записаны на связанные с ними лица.
Неясно также, удастся ли казахстанским госорганам дотянутся до многочисленных офшоров в самых разных юрисдикциях, которые входят в число владельцев отечественных компаний, прошедших в свое время приватизацию, либо получивших значительную господдержку.
При любом раскладе очевидно, что именно активы первой семьи Казахстана и тесно связанных с ней бизнесменов (их список довольно внушительный) – главные в списке тех, что подвергнутся «демонополизации». Спокойное время для многих бизнесменов, судя по всему, закончилось.