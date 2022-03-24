Активы покидают семью?

Одна большая семья

В своем сообщении правительство назвало три сектора, результаты приватизации в которых могут пересмотреть - телекоммуникации, железнодорожная инфраструктура, медиа активы. Указано, что работа будет проводиться и в «других секторах», но эти три выделены очевидно намеренно – во всех трех сферах приватизация в прошлом завершилась в пользу членов семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. И работа нынешней комиссии не может не привести к потерям ими активов.

Так, почти половиной акций национального телекоммуникационного оператора в настоящее время владеют несколько структур из Люксембурга, связанных с Назарбаевыми.

Четверть акций «Казахтелекома» принадлежит племяннику бывшего президента Кайрату Сатыбалды. Он вторую неделю находится в СИЗО столицы по подозрению в хищениях именно в «Казахтелекоме».

Доля, которая сейчас принадлежит Сатыбалды, ранее официально принадлежала двум другим казахстанским предпринимателям – Александру Клебанову (именно от него она перешла племяннику Назарбаева), а до него – Айгуль Нуриевой. Когда-то одна из богатейших предпринимателей страны, Нуриева сейчас официально не владеет активами в Казахстане и давно не фигурирует в списке Forbes. Ее имя и деятельность тесно связаны с именем Карима Масимова – бывшего премьера, руководителя администрации президента и председателя Комитета нацбезопасности, который с января находится под арестом по подозрению в госизмене, попытке госпереворота и коррупции.

Еще четверть акций «Казахтелекома» – в группе Jusan, которая контролируется Назарбаев фондом – структурой, учрежденной бывшим президентом для финансирования Назарбаев университета и Назарбаев интеллектуальных школ. Покупка этой доли в прошлом году вызвала целый ряд вопросов у миноритариев.

Jusan контролирует еще одного телекоммуникационного игрока – компанию Jusan Mobile, бывший KazTranscom. Эту компанию Jusan приобрел в прошлом году. Помимо традиционных телекоммуникационных услуг, Jusan Mobile играет важную роль в построении сети коммуникаций – она контролирует семь международных переходов с 18 международными операторами из четырех стран, а в прошлом году договорилась построить еще один – в Туркменистан.

Третий телекоммуникационный игрок в руках большой семьи бывшего президента – «Транстелеком» - компания, которой ранее владела железная дорога и который в течение нескольких лет находится под контролем (с прошлом года - официально) Нурали Алиева – старшего внука Нурсултана Назарбаева.