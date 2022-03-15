Кайрат Сатыбалды арестован на 2 месяца

Сегодня, 15 марта, специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении Кайрата Сатыбалды, сообщается на сайте суда.

Кайрат Сатыбалды был задержан 13 марта в аэропорту Алматы. Он планировал улететь в Дубаи. Его подозревают в миллиардных хищениях в «Казахтелекоме». Кроме того, по данным антикоррупционной службы, «проверяется причастность Сатыбалды к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства».

51-летний Сатыбалды – старший племянник бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Работал в комитете нацбезопасности, в том числе руководил его кадровым департаментом, был вице-президентом нацкомпаний «Казахойл» и «Казахстан темир жолы». Занимался общественной деятельностью, в том числе пытался создать консервативную партию. С 2016 года позиционировал себя как бизнесмена. Имел долю в Kaspi.kz, через офшоры владеет долей в телекоммуникационном операторе «Казахтелеком».