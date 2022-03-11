Предправления нацкомпании сообщил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли
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Токаев поручил провести полный аудит QazaqGaz
фото с сайта inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «QazaqGaz» Санжара Жаркешова, сообщает Акорда.

«Санжар Жаркешов доложил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны. Главе государства было доложено о реализации его поручений по повышению уровня прозрачности системы закупок, а также об изменениях в кадровой политике нацкомпании», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Токаев и Жаркешов обсудили антикризисные меры по преодолению рисков, связанных с меняющейся геополитической ситуацией.

По итогам встречи президент поддержал предложенные решения и дал ряд поручений, в том числе по организации полного аудита и обеспечению транспарентности в деятельности компании.

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