Токаев поручил провести полный аудит QazaqGaz

«Санжар Жаркешов доложил о разработке комплексного плана развития газовой отрасли. Данный план предусматривает расширение ресурсной базы и модернизацию газотранспортной инфраструктуры страны. Главе государства было доложено о реализации его поручений по повышению уровня прозрачности системы закупок, а также об изменениях в кадровой политике нацкомпании», - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Также Токаев и Жаркешов обсудили антикризисные меры по преодолению рисков, связанных с меняющейся геополитической ситуацией.

По итогам встречи президент поддержал предложенные решения и дал ряд поручений, в том числе по организации полного аудита и обеспечению транспарентности в деятельности компании.