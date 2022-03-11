В хищении 20 млрд тенге подозревают бывшего гендиректора «Оператора РОП»

Антикоррупционная служба Казахстана ведет досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО «Оператор РОП» Светланы Коротенко по подозрению в хищении более 20 млрд тенге, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

«Антикоррупционной службой РК начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО “Оператор РОП” по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств», - говорится в сообщении.

С санкции суда Коротенко заключена под стражу.

Напомним, о задержании вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева антикоррупционная служба сообщила 26 января, отметив, что оба подозреваются «в совершении коррупционных преступлений». Других подробностей не озвучивалось.

Новость исправлена в 10:45, внесены следующие изменения: досудебное расследование начато не в отношении Курмангалиева, а в отношении Светланы Коротенко, занимавшей пост генерального директора компании.