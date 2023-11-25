Против руководительницы фонда возбуждено новое уголовное дело
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Полиция вызывает на допросы казахстанцев, жертвовавших деньги фонду #НемолчиKZ
Фото VoxPopuli.kz

Полиция в Восточно-Казахстанской области расследует дело о мошенничестве в отношении президента фонда #НемолчиKZ Дины Смаиловой (Тансари), сообщила Власти ее адвокат Гульнар Жуаспаева, которая второй день не может ознакомиться с материалами дела. При этом полицейские обзванивают и вызывают на допросы по нему сотни казахстанцев, которые жертвовали фонду деньги.

Жуаспаева рассказала, что прилетела в Усть-Каменогорск накануне, однако следователя, ведущего дело, не оказалось на месте, как и начальника отдела Иртышского управления полиции. А принявший ее замначальника управления полиции пообещал «решать в понедельник», допускать ли ее к ознакомлению с материалами.

«Этим бездействием и отказом они подтверждают, что данное уголовное дело заказное и политически мотивированное. Они таким образом нарушают права Смаиловой и адвоката. Они так и будут вести это дело», - заявила защитница.

Сама Дина Тансари ранее написала в Facebook, что, по ее информации, полиция обзванивает почти 7 тысяч человек, которые жертвовали фонду #НемолчиKZ средства, которые собирались на адвоката по одному из дел.

Двое читательниц Власти подтвердили, что они сами и их близкие получили звонки и сообщения от следователей с требованием явиться на допрос и написать заявление в отношении Тансари.

МВД Казахстана не сообщало о начале досудебного расследования в отношении Тансари. Сама общественная деятельница находится за пределами Казахстана.

Фонд #НемолчиKZ, созданный несколько лет назад, ведет активную кампанию против насилия в отношении женщин и детей, обнародуя в том числе случаи такого насилия и добиваясь возбуждения уголовных дел.

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