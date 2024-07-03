Китай приветствует идею вступления Казахстана в БРИКС

Китай поддерживает идею вступления Казахстана в БРИКС. По словам его председателя Си Цзиньпина, Казахстан играет роль средней державы в мировой политике и потому должен вносить свой вклад в глобальное управление, сообщает Казинформ.

«Китай поддерживает вступление Казахстана в БРИКС. Поддерживает Казахстан, как одну из средних держав мира, [которая должна] играть растущую роль и внести достойный вклад в мировые дела, в глобальное управление», — заявил Си Цзиньпин после завершения переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Группа стран БРИКС была учреждена Бразилией, Россией, Индией и Китаем в 2006, а в 2010 к ней присоединилась Южная Африка. На начало 2024 года приглашение о вступлении также получили Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

Задача БРИКС — объединить развивающиеся страны в борьбе с политическим и экономическим доминированием стран Северной Америки и Западной Европы.

Совокупное число жителей стран БРИКС составляет 3,5 млрд человек, или 45% населения всей Земли.

Общий размер их экономики превышает $28,5 трлн — это 28% мирового ВВП. Крупнейшими экономиками объединения являются Китай ($17,96 трлн), Индия ($3,39 трлн) и Россия ($2,24 трлн).