Филиал пекинского университета языка и культуры открыли в Астане

Как сообщает пресс-служба Акорды, президенты открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китая в Астане, которые станут площадками для проведения различных культурных мероприятий, выставок, лекций и мастер-классов.

А на базе Международного университета Астана открыли филиал Пекинского университета языка и культуры. Токаев обучался в нем китайскому языку с 1983 по 1984 год.

«Сотрудничество казахстанского и китайского вузов предоставит студентам уникальные возможности для обучения и профессионального роста, будет способствовать развитию языковых навыков, межкультурной коммуникации и научных исследований», - отметили в пресс-службе президента.

Помимо этого, лидеры двух стран в режиме телемоста приняли участие в церемонии отправки грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

В целом в ходе проведенных перед этим переговоров они обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества в различных областях, включая электронную коммерцию, производство автомобилей и автозапчастей, транзитно-транспортную сферу, логистику, энергетику, сельское хозяйство, финансы и туризм.

«Отметив наличие действенных механизмов развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и КНР, лидеры государств подтвердили готовность правительств обеих стран оказать всемерное содействие успешной реализации текущих и перспективных бизнес-проектов», - заявили в пресс-службе Акорды.э

Также Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин обменялись мнениями по вопросам углубления межрегиональной кооперации и расширения культурно-гуманитарных контактов.

По итогам переговоров на высшем уровне президент Казахстана и председатель Китайской Народной Республики подписали совместное заявление. В рамках визита также был подписан 31 документ, в том числе межправительственное соглашение о технико-экономическом сотрудничестве; меморандум по расширению трансграничной железной дороги между странами; меморандум о порядке обмена разрешениями на осуществление международных автомобильных перевозок; соглашение о сотрудничестве в области обучения китайскому языку; меморандум по совместному созданию Мастерской Лу Баня между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Тяньцзиньским профессиональным институтом; меморандум о сотрудничестве по Международной лунной исследовательской станции; меморандум по созданию рабочего механизма сотрудничества по развитию и увеличению перевозок грузов на Транскаспийском международном транспортном маршруте; соглашение между Национальной академией наук Республики Казахстан и Шэньчжэньским университетом о сотрудничестве в создании совместных лабораторий; соглашение между Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Китайским сельскохозяйственным университетом о создании международной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах; соглашение между КАЗНАИУ и Ланьчжоуским университетом о создании центра умного сельского хозяйства; соглашение между Казахским агротехническим исследовательским университетом им. С.Сейфуллина, Северо-Казахстанским университетом имени М.Козыбаева, Университетом Шакарима и Северо-Западным университетом сельскохозяйственных и лесных технологий Китая о создании Казахстанско-китайского центра сельскохозяйственной науки и образования; контракт на оказание помощи в оснащении лаборатории тестирования качества в Казахстане; рамочное соглашение между министерством энергетики Республики Казахстан и китайской компанией CNPC о дальнейшем углублении сотрудничества по стратегическим проектам в энергетической отрасли.