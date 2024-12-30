Токаев подписал закон о введении института профессиональных приемных семей

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка».

Законом в Кодекс «О браке (супружестве) и семье» вводится новая глава 17-2 «Приемная профессиональная семья».

Приемная профессиональная семья принимает на воспитание не более четырех детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Дети, достигшие десятилетнего возраста, могут быть переданы только с их согласия.

Орган опеки имеет право без предварительного уведомления посещать приемные профессиональные семьи. С профессиональной приемной семьей заключается договор, где прописаны условия содержания, воспитания и образования детей. Договор заключается на шесть месяцев с правом продления на тот же срок не более одного раза. Досрочное расторжение договора возможно по инициативе приемных профессиональных воспитателей при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и других); по инициативе органа опеки при возникновении неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования детей; в случаях возвращения ребенка родителям или иным законным представителям или усыновления ребенка.

Приемными профессиональными воспитателями могут быть граждане Республики Казахстан, достигшие 30-летнего возраста, но не старше 63 лет. Также они должны иметь на праве собственности или пользования жилье минимум 15 квадратных метров на человека.

Приемные профессиональные воспитатели не имеют права снимать деньги с банковских счетов детей. Дети, переданные приемным профессиональным воспитателям, сохраняют право на причитающиеся им алименты, пенсионные выплаты родителей из единого накопительного пенсионного фонда и добровольных накопительных пенсионных фондов, пособия и другие социальные выплаты, а также право собственности на жилище и иное имущество и (или) право пользования жилищем и иным имуществом.

На содержание каждого ребенка, нуждающегося в специальных социальных услугах, ежемесячно выплачиваются деньги.

Также профессиональные приемные семьи будут принимать на воспитание не более десяти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях образования для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме этого, в кодекс вводится новая статья 73-1, которая дает право дедушкам, бабушкам, братьям и сестрам на общение с ребенком. В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления возможности общаться с ребенком, спор разрешается органом опеки или попечительства. В случае несогласия с решением уполномоченного органа спор разрешается в порядке медиации или судом.

А опекуны или попечители обязаны не реже одного раза в шесть месяцев представлять органу опеки копию паспорта здоровья ребенка и отчеты о работе по его воспитанию, расходовании денег, выделенных на его содержание, и об управлении его имуществом.

Кроме того, вводится обязательное проведение молекулярно-генетической экспертизы для отцов, которые усыновляют своих детей.

Также законом устанавливается норматив штатной численности органов опеки в соотношении не менее одного специалиста на пять тысяч детей, компетенция акиматов оказывать социальную помощь во всех школах всем детям из социально уязвимых слоев населения и внедряется онлайн-обучение и академическая мобильность в техническом и профессиональном образовании.

Еще одна норма предусматривает введение с 1 января 2027 года лицензирование организаций дошкольного воспитания и обучения.