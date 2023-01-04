Токаев провел встречу с судьями Конституционного суда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил новое административное здание Конституционного суда, который начал работу с 1 января 2023 года, и провел встречу с назначенными судьями. Он отметил, что этот суд имеет особую роль в жизни общества, поскольку «в приоритете – обеспечение защиты конституционных прав граждан».

«Представители общественности выражают готовность к активному участию в этой работе. Поэтому я выдвинул инициативу о создании Конституционного суда», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей Конституционного суда является обеспечение полного соответствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны. Поэтому, после того как Конституционный суд приступит к своей работе, значительно возрастут требования к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранительных органов.

«Деятельность суда положительно повлияет и на законотворческую работу депутатов и правительства. Одним словом, Конституционный суд станет основным фундаментом системы защиты прав человека», – считает Токаев.

Он также указал на то, что казахстанцы ждут от судей честной и профессиональной работы, поэтому при исполнении своих обязанностей судьи будут находиться под пристальным вниманием общества, СМИ и международных структур.

«Полагаю, что данный состав судей способен успешно выполнить стоящие перед ними задачи огромной государственной важности и оправдать ожидания общества и граждан. В состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимающиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опытом работы в различных сферах. В итоге получился хороший сплав теории и практики», - уверен президент.

Он добавил, что проделан большой объем работы по разработке нормативной базы и принципов деятельности Конституционного суда, и теперь, возможно, понадобится усовершенствовать эту базу по мере необходимости.

«В целом созданы все условия для того, чтобы вновь созданный институт мог обеспечить верховенство Основного закона на всей территории страны, – сказал Токаев.

Председатель Конституционного суда Эльвира Азимова, выступая с докладом об основных направлениях и приоритетах работы нового органа, заверила, что суд будет работать «на благо развития и процветания общества и государства».