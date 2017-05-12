Возвращение Франции в Европу

Потребуется время, чтобы понять все последствия президентских выборов во Франции. И уже сегодня мы понимаем, что победа Эммануэля Макрона имеет символически важное значение не только для Франции, но и для всей Европы .

Прежде всего, победа Макрона представляет собой прорыв в популистской волне, которая прокатилась по всей Европе. Популизм представляют угрозу самому существованию Европейского Союза со времени референдума о выходе Великобритании из ЕС и избрания президента США Дональда Трампа в прошлом году. И хотя победа Макрона не означает, что популистская угроза полностью устранена, она показывает, что эти силы могут быть сдержаны. И тот факт, что популизм был сдержан во Франции, служит хорошим предзнаменованием для других европейских стран.

Выбор Макрона как президента также важен и потому, что это, вероятно, поможет изменить текущее восприятие образа Франции в мире. Во времена предшественника Макрона президента Франсуа Олланда Франция проводила активную внешнюю политику, внеся существенный вклад в борьбу с исламистской экспансией в Африке, в частности, в Мали, и в борьбе против Исламского государства (ИГ).

Но у Олланда отсутствовала харизма, и его внешнеполитическая активность сильно повлияла на пошатнувшуюся экономику Франции, что ослабило положение этой страны на мировой арене. Это было особенно заметно на европейском уровне, где растущий дисбаланс между Германией и Францией сделал невозможным противодействие Франции политике жесткой экономии Германии. Я был непосредственным свидетелем этого, будучи советником Мануэля Валса, который занимал пост премьер-министра в правительстве Олланда.

Одно из преимуществ Макрона заключается в том, что он понимает один важный момент: любая переориентация французской политики по отношению к Европе требует укрепления экономики Франции. В отличие от многих левых лидеров, которые предпочитают нападать на Европу и обвинять ЕС во всех неприятностях Франции, Макрон считает, что Франция была ослаблена своей неспособностью провести структурные реформы. Действительно, среди стран еврозоны Франция имеет показатели экономического роста ниже среднего значения и довольно слабую программу действий по борьбе с безработицей.

Сильной стороной Макрона является то, что он смог четко сформулировать этот аргумент в ходе предвыборной кампании, тогда как большинство других политических лидеров сегодня ловко избегают защиты Европы. Макрон считает, что без глубоких экономических реформ невозможно изменить ситуацию в Европе или восстановить баланс во франко-германских отношениях.

Но никто не должен воспринимать избрание Макрона как панацею, которая волшебным образом разрешит все разногласия между Францией и Германией. Существуют значительные различия между видением этими двумя странами будущего экономического управления в еврозоне. И, вопреки популярным заблуждениям, сегодня Франция может быть даже больше склоняется в сторону федерализма, чем Германия.

В то время как Франция призывала к созданию реального бюджета еврозоны, Германия по-прежнему выступает за простейший Европейский валютный фонд, который будет использоваться только для чрезвычайных ситуаций. Немцы не хотят связывать себе руки путем создания реального Европейского бюджета, потому что они действительно не хотят более глубоко экономически интегрироваться с Европой.

Макрон, со своей стороны, поддерживает более глубокую европейскую интеграцию, потому что он знает, что это единственный способ ослабить удавку Германии на политике ЕС. Но, в отличие от своих предшественников, особенно бывшего президента Николя Саркози, Макрон не хочет просто создать видимость паритета между Францией и Германией. Скорее, он видит истинное равенство как основу для усиления экономической мощи Франции. Таким образом, не стоит исключать возможность того, что, если Франция действительно встанет на ноги под руководством Макрона, то франко-германские отношения могут стать более натянутыми.

По мнению Макрона, Франция должна предпринять изменения, если она хочет, чтобы то же самое сделала и Германия. Осуществив срочно необходимые реформы в своей стране, правительство Макрона сможет настаивать на том, чтобы Германия, в конце концов, приняла меры для решения экономических проблем ЕС. В качестве доказательства своей решимости, Макрон, вероятно, предложит реформу трудового кодекса Франции, как только будет избрана новая Национальная Ассамблея в июне. Если реформа будет одобрена, это будет способствовать росту доверия инвесторов и разрушит образ больной Франции.

Но хотя Европа и является стратегическим приоритетом Макрона, ему необходимо решать и другие вопросы, такие как отношения Франции с Россией. Здесь Макрон отличается от других кандидатов в президенты, обещая дать отпор президенту России Владимиру Путину. Это примечательно, учитывая традиционное русофильство Франции, историческое увлечение сильными личностями и враждебность к идее трансатлантического сообщества.

Макрон, видимо, будет пытаться взаимодействовать с правительством Путина. Но он не забудет вмешательство России во внутренние дела Франции. Кремль почти наверняка стоит за кибератакой против президентской кампании Макрона в последние часы выборов, и он открыто поддерживал его соперника, крайне правого лидера Национального фронта Марин Ле Пен.

Несомненно, что внешняя политика страны определяется долгосрочными факторами, которые выходят за временные рамки выборов и президентства. Основные принципы французской внешней политики не изменятся в ближайшие годы. Но Макрон будет использовать преимущества своего положения как очень молодого лидера очень старой страны.

С его видением Франции и кристально-чистой проевропейской повесткой дня Макрон может стать лидером, который возродит экономику Европы и сбалансирует франко-германские отношения. Чтобы сделать это, он должен возродить историческую роль Франции в качестве дипломатического и военного лидера Европы. Если ему это удастся, возникнет более сильная Европа – а это развитие обещает принести пользу всему миру.

Project Syndicate, 2017

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