Депутат мажилиса требует проверить в Казахстане проекты, финансируемые зарубежными организациями

Правительство должно провести аудит и обнародовать отчеты по финансированию иностранными организациями казахстанских компаний, считает депутат мажилиса от фракции «Народной партии Казахстана» Магеррам Магеррамов. Также в своем депутатском запросе, озвученном в среду в ходе пленарного заседания, он попросил разработать законопроект, который обеспечит безопасность детей от «вредоносных спонсорских проектов», таких как USAID.

Магеррамов заявил, что в 2022-2025 годах USAID выделило $2 млн на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии.

«Все бы ничего, но исполнитель программы – Европейская международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов. Это организация, которая реализует программы содействия правительства США в Казахстане. Считаем, что надо разобраться, какие средства, кем, куда и на какие цели выделяются, кто их получает и какие проекты реализует в нашей стране», - заявил Магеррамов.

По его мнению, все понимают, что периодический всплеск «активности» некоторых групп под лозунгами «права сексуальных меньшинств» происходят «не по внутренним запросам нашего общества, а под внешним воздействием, в том числе финансовой поддержкой извне».

«Так называемые женские марши, лесби-парады, парады в центре Алматы и бесконечные попытки их проведения являются результатами деятельности таких организаций», - убежден депутат.

Магеррамов подчеркнул, что ничего не имеет против финансирования образовательных, экологических, инклюзивных, детских программ, которые имеют «прозрачные и благородные цели и задачи». Речь идет только о финансировании «чуждой нам идеологии, насаждаемой под видом прав человека, а на деле – растлевающей нашу молодежь и подрастающее поколение».

«Наш депутатский запрос адресован министрам юстиции и экономики, чтобы они провели аудит и обнародовали все отчеты касательно финансовых средств, выделяемых зарубежными спонсорами: кто их получает, куда тратит, чего они достигли. Запрос в обществе на это есть, и он значительный», - заявил депутат.

Также он считает, что правительство должно разработать законопроект, «который предусматривает обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных спонсорских проектов».