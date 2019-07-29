«Живая» лаборатория в центре столицы

Микрорайон «Жастар», или как его принято называть - «Молодежный», расположен в самом центре столицы: рядом набережная, а через мост - левый берег. Микрорайон уже год как стал «живой лабораторией»: именно здесь AstanaInnovations совместно с центром урбанистики и акиматом района «Байконур» внедряют инновации, чтобы облегчить жизнь горожанам. Несколько дворов на улицах Бараева и Кравцова претерпели серьезные изменения – здесь реализуют программу по трансформации городской среды с использованием технологии «социального проектирования».

В AstanaInnovations предпочитают не использовать словосочетание «умный микрорайон». Проект, запущенный в 2018 году, действительно больше походит на лабораторию.

«Многие думают, что умный двор – это какой-то набор инноваций, технологий, это датчики, провода, это все такое цифровое…. Но мы в AstanaInnovations считаем, что умный город – это в первую очередь, умные и вовлеченные жители. То есть, когда житель сам болеет за свой город, болеет за свой двор», - рассказывает Асель Алимханова, пресс-секретарь АО «Астана Innovations».

Умный двор в первую очередь – это безопасный двор. В микрорайоне на каждом доме установили камеры «Сергек», которые «следят» за всем, что происходит на придворовой территории и сразу передают данные в центр оперативного управления. Всего их более 20 штук. Камеры контролируют подъезды, здесь также установлены детекторы дыма и огня.

Здесь же во дворе установлены подземные мусорные баки, которые также называют молоки. Мусор не собирается снаружи, соответственно, нет никаких запахов. Баки оснащены датчиками заполнения мусором и, как только бак наполнится, приезжает специальная машина, которая забирает капсулу с мусором.

Еще одно ноу-хау «живой лаборатории» - внедрение зеленых технологий. Местные жители, да и в принципе, все жители города могут привезти в экопункт мусор, собранный раздельно. Здесь его принимают, взвешивают и платят деньги. Сам же мусор ежедневно вывозят и перерабатывают на заводе в Алматы.

Как рассказывает работница экопункта Татьяна, его установили в 2018 году и изначально люди шли сюда неохотно. Сегодня желающих сдать картон или пластик значительно больше. Местные мальчишки сдачей мусора зарабатывают на мороженое.

«38 тенге (заработали мальчики - V). Сюда занесите на склад, - указывает Татьяна детям, куда занести мусор и уже обращается к нам: «Если бы вы до обеда пришли, вы бы увидели, сколько здесь было мусора. Мне пришлось даже возле контейнера выкладывать. Машина приехала в обед, они только картон вместили, а остальное еще приедут забирать, потому что все не влезло в «ГАЗель». Сдают много, каждый день приходится выгружать. Сегодня до обеда 8 тысяч выплатила людям, вчера, например, 18 455 тенге. А это, - вновь указывает на мальчиков - активные сдатчики мусора. Они каждый день бегают ко мне по несколько раз. Копейки себе зарабатывают».

Ребята же сразу хвастаются, что на данный момент заработали по полторы тысячи, хватают свои 38 тенге и убегают.

Умными технологиями оснащены и сами многоэтажные дома. Здесь провели работы по замене приборов учета показаний ЖКХ и установили 306 счетчиков воды, 25 счетчиков газа, 120 - электроэнергии. Все они передают показания в управляющую компанию дистанционно. Помимо этого, здесь стоят 11 датчиков по диспетчеризации сбора показаний по электричеству и воде.

Также на входных дверях установлены три умных домофона. Современные технологии позволяют круглосуточно наблюдать за происходящим в пределах обзора камеры. Помимо этого, одна из полезных функций домофона – это социальное информирование. Выходя из подъезда или заходя в него, каждый житель получает предупреждение о планах, например, по отключению воды, или если в доме случился пожар, домофон просит людей эвакуироваться. Еще одна функция – кнопка экстренного реагирования. В случае чрезвычайной ситуации пострадавший нажимает на кнопку и вызов попадает к операторам ЦОУ, которые, в свою очередь, отслеживают ситуацию через камеры наружного наблюдения, реагируют на вызов и отправляют экстренную помощь. Кроме того, у домофона есть свое мобильное приложение, которое позволяет управлять им со смартфона. Житель сможет получить изображение звонящего в домофон на свой телефон и удаленно открыть входную дверь.

«Самый большой плюс – в домофоне есть система распознавания лиц. Если житель дал свое согласие, его лицо вносят в базу данных, затем уже домофон распознает человека и открывает дверь автоматически. Также дверь можно открыть обычной банковской картой, картой ЛРТ или любой другой, на которой есть ваши данные. Причем, деньги с карты не списываются», - подчеркивает пресс-секретарь AstanaInnovations.

За время реализации проекта (чуть больше года) из бюджета на «живую» лабораторию, заверяет Алимханова, не выделено ни одного тенге. Абсолютно все инвестиции, а это порядка 180 млн. тенге, вложены работающими здесь более 20 частными компаниями - поставщиками решений Интернета вещей и «умных городов».

Компании Beeline и Waviot Asia провели монтаж счетчиков учета газа в домах потребителей в данном районе и уже снимают показания потребления газа и собирают эту информацию на удаленном выделенном сервере для анализа и выставления счетов за газ. Данные счетчики имеют встроенную функцию защиты от утечки газа и возможность удаленного отключения подачи газа в случае возникновения дебиторской задолженности пользователя. То есть, система ежедневно выполняет сверку задолженности абонентов, формирует команды на отключение, а операторы системы могут вручную отправлять команды на отключение или подключение пользователей к подаче газа.

Помимо умного учета газа, компания Beeline совместно с партнером-компанией Ecosensor.kz испытывает новейшее решение для мониторинга экологического состояния района. Решение состоит из специального сенсора, монтируемого на электрические столбы, заборы и прочие металлические конструкции и специально разработанного программного обеспечения для сбора, обработки и хранения полученных от сенсоров данных о состоянии экологии в районе. Сенсоры анализируют состав атмосферы на наличие газов и микрочастиц (пыли и прочего), уровня влажности воздуха, температуры и атмосферного давления, и передают эти данные в режиме онлайн на удаленный сервер мониторинга. На этом сервере управляющая компания (управление экологии города и другие ответственные службы) сможет контролировать состояния загрязненности атмосферы и получать уведомления если произойдут вредные выбросы, превосходящие допустимые уровни. Решение позволит минимизировать влияние вредных выбросов в атмосферу и предотвращать возможные экологические бедствия, узнавая о риске их наступления и принимая необходимые превентивные меры. Это особенно актуально сейчас, ввиду повышения уровня загазованности воздуха в больших городах.

Еще одним «умным» решением для района Жастар является система по мониторингу уровня затопляемости уличной зоны (дорога, тротуары, детские и игровые площадки). Проблема остается актуальной для столицы на протяжении многих лет – не только отдаленные, но и центральные районы города нередко в период дождей оказываются затопленными. Система мониторинга позволяет замерять уровня воды на дорогах и принимая меры по откачке воды прежде всего в тех районах, где есть риски для безопасного проезда и прохода жителей города.

В итоге, если все тестируемые решения покажут свою эффективность, то они будут масштабированы в другие районы города и рекомендованы частным и государственным структурам как инструменты оптимизации производственных процессов, экономии энергоресурсов и прозрачности ведения бизнеса.