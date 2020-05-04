Лечение успешно прошло начальный этап клинических испытаний
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В ОАЭ пробуют лечить пациентов с COVID-19 стволовыми клетками
ФОТО REUTERS

В ОАЭ разработали инновационный метод лечения коронавирусной инфекции с использованием стволовых клеток, сообщает РИА Новости. Министерство экономики страны выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на лечение COVID-19.

«Патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби был выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», - говорится в заявлении министерства.

Лечение уже прошло начальный этап клинических испытаний на 73 пациентах. Пациенты были успешно излечены от вируса с помощью вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни у одного из получивших лечение пациентов не было немедленных побочных эффектов. Предполагается, что лечение будет оказывать терапевтическое воздействие на легкие путем регенерации клеток и модулирования иммунного ответа, чтобы предотвратить чрезмерную реакцию иммунитета на коронавирусную инфекцию и дальнейшее повреждение здоровых клеток. При этом это лечение назначалось пациентам наряду с обычными медицинскими манипуляциями, и будет по-прежнему применяться в качестве дополнения к установленным протоколам лечения, а не в качестве их замены.

Испытания такого метода лечения, как ожидается, будут завершены через пару недель.

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