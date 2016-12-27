Банк Хоум Кредит. Ориентир – финансовая грамотность

Прошло три года с тех пор, как Банк Хоум Кредит официально запустил проект по повышению финансовой грамотности и ответственному кредитованию для населения во всех регионах Казахстана. В рамках данного проекта созданы программы, на основе которых в 18 городах проводится множество мероприятий для взрослых и детей.

Вот некоторые активности в рамках данной программы - семинары по финансовой грамотности для взрослых и детей, дни открытых дверей в филиалах банка, издание книг по финансовой грамотности «Дети и Деньги», игры, обучающие видео-ролики, опросники, тесты на выявление уровня финансовой грамотности.

За три года более 2 000 человек по всей стране приняли участие в семинарах, где смогли получить знания о планировании бюджета, банковских продуктах и услугах, способах приумножения личного капитала.

В рамках программы ответственного кредитования и социальной ответственности сотрудники банки рассказал об управлении финансами более, чем 100 тыс. человек. Порядка 12 000 взрослых и 5 000 школьников получили навыки эффективного управления личными финансами.

Более 10 000 человек посетило дни открытых дверей, которые проводятся на регулярной основе в каждом из 18 филиалов банка. Это дало возможность клиентам банка совместно с руководством филиалов решить любые вопросы, касающиеся личных финансов, банковских услуг и финансовых продуктов.

Кроме этого, банк с семейной программой по финансовой грамотности «Путешествие в мир финансов» принимает участие в городских и республиканских мероприятиях, а также проводит выездные мероприятия. Это - семинары в организациях, школах, детских домах, школьных лагерях, библиотеках, колледжах и вузах.

Набирают популярность и новые обучающие видео тесты по финансовой грамотности и ответственному кредитованию. На сегодняшний день 98% отзывов всех прошедших видео-тестирование позитивно отзываются о такой форме изложения.

Результаты опроса, в котором участвовало порядка 2 250 казахстанцев, показали, что более 86 % населения знают хотя бы об одном мероприятии, проведенном банком по программе финансовой грамотности. Самыми популярными стали дни открытых дверей, семинары для взрослых и программа, рассчитанная на детей и молодежь.

Кроме того, банк приглашают принять участие в качестве партнера в национальных проектах - «Финансовый лекторий», «Кредиты 22+», «ISEED – социальное предпринимательство и образование».

Мероприятия, проводимые банком, находят положительный отклик среди населения – повышение финансовой грамотности все более востребовано среди казахстанцев. Умение планировать бюджет, управлять собственным капиталом и пользоваться финансовыми инструментами, которые предлагает рынок – это те навыки, которыми просто необходимо обладать. В 2017-м Банк Хоум Кредит планирует продолжить реализацию данной программы.