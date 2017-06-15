Выход Банка Астаны на IPO: вызов рынку или новый этап развития?

В начале июня новость о публичном размещении простых акций АО «БАНК АСТАНЫ» на Казахстанской фондовой бирже для неограниченного числа инвесторов стала событием на отечественном рынке финансовых услуг, т.к. последнее казахстанское банковское IPO проводилось на Лондонской фондовой бирже LSE в 2007 году.

Ассоциация финансистов Казахстана с радостью восприняла новость о выходе Банка Астаны на IPO. Так, руководитель АФК Юлия ЯКУПБАЕВА сказала: «Мы приветствуем выход на IPO Банка Астаны, который с учетом текущих вызовов рынка является большим стратегическим шагом со стороны руководства и акционеров. Мы уверены, что поставленные цели в привлечении капитала будут достигнуты и данное событие привлечет еще больший интерес к рынку ценных бумаг».

Брокером размещения публичных акций Банка Астаны выступает компания «Фридом Финанс». Банк намерен привлечь на бирже 2,5 млрд. тенге. Количество размещаемых акций – 2,1 млн. шт. Индикативная цена IPO – 1 150 тенге за акцию. Тимур ТУРЛОВ, генеральный директор «Фридом Финанс», настроен позитивно на выход Банка Астаны на IPO: «Мы рассчитываем на то, что в этом размещении примут участие как минимум сотни, если не тысячи акционеров. Таким образом мы получим ликвидную бумагу казахстанской фондовой биржи и стоимость этих акций будет адекватно и справедливо отражать стоимость бизнеса банка, что позволит не только увеличить прозрачность, но и открыть дорогу и другим крупным инвестициям».

За последние несколько лет наблюдается ошеломительный рост Банка Астаны, произошло его становление как передового мобильного финансового института, запускающего невероятные банковские продукты и сервисы для казахстанского рынка, включая онлайн заказ карт на сайте, курьерскую доставку карточек клиентам в руки. Стоит упомянуть, что в 2013 году состоялась смена акционеров банка, послужившая причиной для разработки новой стратегии. Среди целей банка до 2020 года стоит отметить выпуск 1,5 млн. карт и наполнение более 11% доли рынка. Кроме того, достижение количества пользователей мобильного и интернет-банкинга в 1 миллион клиентов; увеличение доли на рынке кредитования МСБ до 8%; расширение количества партнеров в торговой сети до 6000 и увеличение балансового портфеля остатков по карточным счетам до 70 млрд. тенге.

С момента ребрендинга в 2014 году Банк Астаны продолжает активно практиковать технологичный, инновационный подход к развитию бизнеса, максимально минимизирует транзакционные и сервисные издержки для своих клиентов за счет активного развития дистанционных способов доставки услуг, таких как мобильный и интернет-банкинг. Подобный динамичный рост состоялся благодаря предоставлению финансового сервиса высшего качества клиентам, качественному обслуживанию среднего и малого бизнеса, креативному подходу в решении многих задач.

По словам Рахима ОШАКБАЕВА, директора Центра прикладных исследований «Талап», за последние 10 лет у нас в стране было не так много выходов на IPO. «Поэтому новость с Банком Астаны можно только приветствовать и назвать настоящим событием для финансового рынка. Тем более, что Банк Астаны – это частная структура, которая привлекает денежные средства публичным путём, без участия государства. Современные методы привлечения финансов в нашей стране все чаще проходят с участием государственных органов. Можно отметить, что за 10 лет сложился устойчивый тренд, когда в привлечении капитала компании участвует государство. Поэтому в таких условиях и непростой экономической ситуации выход Банка Астаны на IPO считаю позитивным явлением, которое следует поддержать», - отметил Ошакбаев.

Председатель правления Банка Астаны Искендер МАЙЛИБАЕВ отмечает, что выход Банка Астаны на IPO является логически выверенным решением и демонстрирует желание банка к дальнейшему росту и укреплению наработанных позиций. «Деньги, привлеченные от инвесторов, будут направлены на дальнейшее развитие банковских продуктов, усовершенствование инфраструктуры информационных технологий, и рост клиентской базы. Стоит отметить, что инвестирование в текущую инфраструктуру банка для развития инновационной линейки продуктов является одной из первостепенных целей использования привлеченных средств от размещения акций. Банк продолжает предлагать клиентам самые передовые и современные решения в сфере банковских услуг, а также улучшать сервис на местах», - сказал Майлибаев.