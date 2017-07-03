Акционер Aport Mall о том, как и зачем развивать формат региональных моллов.
«Бизнес-план»: Дмитрий Ревин, Aport Mall

Vласть продолжает спецпроект «Бизнес-план». Каждую неделю мы знакомим своих читателей с людьми, которые создали и развивают казахстанский бизнес. В видео-интервью Vласти бизнесмены рассказывают в деталях, как решают рабочие вопросы, чем гордятся и о чем сожалеют. Проект продолжает Дмитрий Ревин, исполнительный директор Eurasia RED - компания управляет проектом Aport Mall.

Оператор Ринат Бесбаев
Режиссер монтажа Евгений Загороднев
Репортер Ирина Курбанова
Ирина Курбанова
Ирина Курбанова
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