«Бизнес-план»: Дмитрий Ревин, Aport Mall

Vласть продолжает спецпроект «Бизнес-план». Каждую неделю мы знакомим своих читателей с людьми, которые создали и развивают казахстанский бизнес. В видео-интервью Vласти бизнесмены рассказывают в деталях, как решают рабочие вопросы, чем гордятся и о чем сожалеют. Проект продолжает Дмитрий Ревин, исполнительный директор Eurasia RED - компания управляет проектом Aport Mall.