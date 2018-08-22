«Лучше не трогать то, что есть»

На момент интервью Анна находилась в Москве, а Николай в Вашингтоне, поэтому беседу пришлось записывать в два этапа: сначала с Анной Броновицкой, затем с Николаем Малининым.

Анна Броновицкая: «В Алма-Ате был благоприятный климат для появления качественной архитектуры»

— Анна, это второй ваш путеводитель после Москвы. Почему именно об Алма-Ате, а не любом другом российском городе или городе СНГ?

— Эта идея принадлежит нашему издателю, директору музея современного искусства «Гараж» Антону Белову. Как раз когда мы завершали работу над книгой о Москве, он поехал по делам в Алматы. Поскольку он уже думал об архитектуре модернизма, то был потрясен количеством и качеством модернистских зданий в Алматы. Антон предложил сделать книгу, и мы, конечно, с радостью согласились.

— Это ваш первый опыт работы над книгой о городе, в котором вы не живете и не жили. Насколько это было сложно? Что вам помогало?

— Конечно, это ужасно сложно. И я все равно волнуюсь - не знаю, как это будет воспринято в Алматы, хотя, естественно, есть случаи, когда о городах пишут люди, в них не живущие. Это не что-то исключительное. Но, конечно, мы бы не справились без тех, кто в Алматы живет. У нас на этом проекте была очень мощная поддержка. Первыми нашими проводниками по городу были участники Arhcode Almaty, которые занялись изучением этого пласта архитектурного наследия раньше нас. И они очень по-дружески к нам отнеслись, без ревности к чужеземцам, я им очень благодарна. Они нас водили по городу, через них же мы познакомились с архитекторами, которые тоже с нами щедро делились своими воспоминаниями и объясняли, как устроен город, как была устроена архитектурная практика. И очень важно, что наш проект поддержал центр современной культуры «Целинный» , который сам только еще формировался. Они решили начать свою деятельность с выставки, посвященной архитектуре Алматы 60-80-х годов, и открыть ее вместе с презентацией нашей книги. Благодаря центру мы получили доступ в архивы. И я лично очень благодарна руководству и сотрудникам этих архивов, потому что мы им устроили серьезный аврал: наше время было ограничено, хотя у нас и были помощники. Нам нашли, вынесли и скопировали для нас огромное количество материала. Еще, конечно, обязательно надо сказать о публикациях в онлайн изданиях. Для нас стали ценным и интересным источником публикации, которые вы делаете во Vласти и то, что Святослав Антонов (Voxpopuli, informburo – прим. автора) делает. У нас есть свой метод письма, описания этой архитектуры. Мы всегда пишем не о зданиях самих по себе, а рассматриваем их место в городе, помещаем их в исторический контекст не только в рамках Советского Союза, но и связывая с тем, что происходило в мире в то время с теми образцами, которые должны были быть известны архитекторам просто по публикациям.

— Когда мы с вами в первый раз встретились, вы говорили, что алматинская архитектура советского модернизма обладает какой-то своей спецификой, но тогда вы не были готовы сформулировать более четко, что это за специфика. Чем все же наш советский модернизм отличается оттого, что есть в Москве?

— В любом крупном городе архитектура своя. Если мы посмотрим на Ташкент, на Бишкек, я уже не говорю про Вильнюс, где очень сильная архитектура того времени, или Ереван, все же ошибочно представлять советскую архитектуру как нечто единое. Что касается Алма-Аты… как только начинаешь разговаривать с автором удачной постройки в Москве, он говорит - я попал в такую нишу, где было возможно больше, чем в обычных обстоятельствах. У нас создалось впечатление, что вся Алма-Ата 1960-1980-х была такой нишей.