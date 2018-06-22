Верненский мятеж

«Товарищи, пора опомниться и дать врагу последний и решительный бой. Иначе будет поздно. Час мести близок. Будьте готовы. Помните, что все должны быть за одного и один за всех».

Из листовки, распространяемой восставшими

С Верненской крепости когда-то начиналось военное укрепление, а затем поселение и город, который теперь называется Алматы. Событиям в Верном посвящена повесть Дмитрия Фурманова «Мятеж». Он стал не только свидетелем и летописцем событий, но и одним из героев подавления восстания, поэтому его некогда так чтили в советской Алма-Ате: поставили памятник, назвали его именем улицу, которую переименовали только полгода назад. Другой вопрос в том, насколько надежный рассказчик товарищ Фурманов, впрочем, другого у нас и нет — голоса восставших в этой истории практически не слышны.

Семиречье в 1920 году — сложный край, где все против всех. Есть напряжение между местным населением и крестьянами-переселенцами, которым отдавали лучшие земли, между крестьянством и казаками. И даже внутри переселенцев не все так просто: «новые» конфликтуют со «старыми».

Дмитрий Фурманов в «Мятеже» вспоминал, что Семиречье даже в годы войны был край сытый, хлебный, с осуждением добавляя, что местные мало думали «о голодных городах, об изморенных деревнях республики». Крестьянство не хотело делиться заработанным, с советской властью тоже все было не совсем понятно — в любую минуту она могла сновать поменяться, в воздухе витал страх новой национальной резни – как в 1916 году.

Советской же власти досаждали и мысли об остатках казачьих войск, ускакавших в Китай, беспокоили шесть тысяч белых, сложивших оружие, плюс в Верном было много беженцев, да и сами солдаты Красной Армии Семиречья мечтали только об одном: разойтись, наконец, по домам. Внутри армии копилось недовольство. Тут еще из центра прислали людей, которые начали изучать, кто и чем занимался в годы войны.

«Крестьяне, киргизы, казаки – каждый по-своему чего-то ждал и к чему-то готовился. Станицы, села, кишлаки ощетинились зловеще, готовые на битву», — вспоминал Дмитрий Фурманов.

Ему 29 лет, он из крестьян Ярославской губернии, окончил филологический факультет в Московском университете, отправился на империалистическую войну — тогда так называли Первую мировую (никто и не догадывался, что будет и вторая) братом милосердия от Красного креста. Когда произошла революция, примкнул к большевикам и подружился с Михаилом Фрунзе, стал комиссаром дивизии, которой руководил Василий Чапаев, затем его перебросили в Туркестан, с конца 1919 года стал уполномоченным ревовоенсовета в Семиречье и вместе с супругой перебрался в Верный. Он занимался не только политработой, но и решил организовать близ Медео санаторий с кумысолечебницей «для легочных больных и раненных красноармейцев». Фурманов настоящий красный комиссар — с ясной головой, холодным сердцем, он правильный, сдержанный, хороший оратор, любит изучать людей, и его не берет пуля.