Архитектурные эксперименты в Алматы. Часть II

Главная особенность этих жилых домов в наклоненных торцевых стенках. Это популярный у архитекторов-модернистов прием, позволяющий при минимальных затратах сделать форму здания чуть более выразительной.

Трапециевидную форму повторяют и ограждения балконов, также расширяющиеся к низу. Чтобы визуально разбить монотонность и монолитность композиции из нескольких параллелепипедов, архитекторы делают подсечку под жилыми блоками, обыгрывая галерею по периметру их нижнего этажа.