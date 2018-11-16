Архитектурные эксперименты в Алматы. Часть II

В предыдущей части мы рассказали об экспериментальных и уникальных домах-гигантах. Многие из них являлись градостроительными акцентами, играли важную роль в формировании ансамблей, поэтому в некоторых случаях им необходимо было быть огромными и уникальными. Но не это не значит, что интересные архитектурные решения встречаются только среди подобных крупных и важных проектов. Архитекторы всегда старались придумать нечто особенное, при этом они часто создавали уникальные работы, оперируя типовыми конструкциями.
Дом творческих работников самое компактное здание в этой подборке. Он расположился на краю сквера к юго-востоку от пересечений улиц Богенбай батыра и Кунаева. Здание построено в 1978 году по проекту архитекторов института «Алмаатагипрогор» Алмаса Ордабаева, Владимира Экка и Натальи Белоусовой, оно вставлено в разрыв между двумя другими домами.
Архитекторы даже в таких стесненных условиях смогли придать композиции здания выразительность, развивая его форму с помощью вынесенного округлого объёма (внутри которого находится кухня), и скруглённых лоджий. Сегодня их замысел размыт из-за хаотичного остекления. Позднее входную группу обновили с помощью художественного витража. Оригинальный облик нарушила и новая скатная кровля.
Жилой дом строили для известных деятелей искусства. В результате каждая квартира занимает целый этаж, в ней есть просторный вестибюль, гостиная, кухня-столовая, три спальни, два санузла и мастерская с подсобным помещением. В итоге в этом доме только 5 квартир. Среди его жильцов были такие известные люди как поэт Олжас Сулейменов, композитор Нургиса Тлендиев (сегодня его квартира работает как музей) и архитектор Юрий Ратушный.
Жилой дом на юго-восточном углу улиц Тулебаева и Джамбула один из множества номенклатурных зданий, построенных в этом районе. Он появился здесь в 1987 году, его авторы неизвестны. В целом дом почти не отличается от других жилых строений, но его выделяет одна деталь, связанная со статусом улицы Тулебаева как улицы «элитного», ведомственного жилья.
Дом строился для партийных работников, и существовала необходимость разместить служебные машины поближе к квартирам чиновников. Чтобы не строить дорогостоящий подземный паркинг, архитекторы отдали почти весь первый этаж под автомобили, а сами квартиры начинаются со второго этажа. В результате мог бы получиться «дом на ножках», но архитекторы закрыли сквозное пространство глухими стенками. Но, тем не менее, на улицу Тулебаева выходят крупные, в два этажа высотой, ворота одного из боксов этого паркинга. Они обыграны изящной декорированной решеткой, имеющей геометрический паттерн.
Жилой дом с бывшим магазином «Пионер» — один из первых примеров своеобразного советского постмодернизма в Алматы. Он построен Александром Коржемпо и Николаем Эзау в 1980 году по южной стороне улицы Курмангазы, между Панфилова и проспектом Фурманова (сейчас — Назарбаева). Сам дом создан на базе типовой серии каркасных домов ВТ, но небольшие изменения планировки вместе с оригинальным решением фасада делают этот дом уникальным.
Фасад здания строится вокруг мотива полукруглых арок, свойственного классической архитектуре, но не модернизму, что роднит его с более поздним стилем постмодернизма. Эти арки украшают торцы здания, выходящие на Панфилова и Назарбаева. Они формировали протянувшуюся вдоль всего первого этажа аркаду, за которой скрывался магазин. Полуциркульными оказались небольшие окна с обратной стороны фасада. Форма арок перенеслась даже в план здания. Часть балконов южного фасада имеет полукруглую форму в плане, чем напоминает фасад гостиницы «Отрар».
Магазин «Пионер», занимавший первый этаж, работал до начала 90-х годов. Он специализировался на товарах для детей и школьников, например, продавал школьные принадлежности. Сегодня его пространство поделено между множеством разных собственников, а фасад изменен до неузнаваемости.
Так как нижний этаж дома занят магазином, то для доступа к подъездам с обратной стороны здания создана палуба. Подняться до нее можно по лестнице во дворе, или через проходы сквозь само здание. Первоначально эти проходы были значительно шире, но расширение коммерческих площадей значительно сузило их. Декоративный подвесной потолок, который можно увидеть в проходах на палубу, наглядно показывает произошедшие изменения.
Комплекс из двух жилых домов на общем стилобате расположен на северо-западном углу проспекта Достык и улицы Курмангазы. Он появился во время комплексной реконструкции проспекта в 1970 году. Дома построены из типовых сборных конструкций, но с помощью оригинальной планировки комплекса и архитектурных деталей авторы добились уникального образа.
Главная особенность этих жилых домов в наклоненных торцевых стенках. Это популярный у архитекторов-модернистов прием, позволяющий при минимальных затратах сделать форму здания чуть более выразительной.
Трапециевидную форму повторяют и ограждения балконов, также расширяющиеся к низу. Чтобы визуально разбить монотонность и монолитность композиции из нескольких параллелепипедов, архитекторы делают подсечку под жилыми блоками, обыгрывая галерею по периметру их нижнего этажа.
Но самая интересная деталь скрывается во дворе. Первый этаж здания занимают коммерческие площади, поэтому квартиры располагаются выше, а доступ к подъездам осуществляется по палубе. Со стороны двора на эту палубу ведет лестница. Здесь также авторы здания избегают монолитности, подсекая основание этой лестницы.
Вместе с появлением первых серий девятиэтажных жилых домов, началось внедрение домов-вставок. Они необязательно уплотняли застройку, чаще всего они появлялись вместе с новыми девятиэтажками для обогащения архитектурного облика. Кроме того, существовали и угловые, поворотные вставки.
Но эти дома имеют принципиальное отличие. Если девятиэтажные дома серии Э-147 крупнопанельные в своей конструкции, то вставки выполнялись из железобетонного каркаса. Это позволяло делать их почти домами на ножках. До уровня земли доходил только лестнично-лифтовой узел, а по сторонам от него оставался сквозной проход.
В случае вставки на проспекте Назарбаева между проспектом Жибек Жолы и улицей Макатаева, сквозной проход просто необходим, так как здание замыкает собой бывшую улицу Юных Коммунаров (современная Алимжанова). Это объясняется тем, что алматинские градостроители-модернисты во второй половине прошлого века стремились к укрупнению кварталов. В ходе этой практики 4 квартала объединяются в один более крупный за счёт превращения проходящих сквозь него улиц в пешеходные бульвары. Практически аналогичный приём сейчас начинает применять Барселона, где они называется суперкварталами.
Но здание важно не только этим, это одно из первых подобных сооружений в городе. Здесь архитекторы смогли добиться технической свободы творчества благодаря конструкции и планировке здания. Использование каркаса и появление балконов по обеим сторонам фасада позволяло авторам с помощью навесных бетонных панелей создать художественный образ — паттерн шестигранников с обеих сторон фасада. В качестве акцента использовались ромбы чуть более темного оттенка.
В 2018 году этот художественный замысел непрофессионально переосмыслили — фасад, выходящий на проспект, покрасили в кричащий оранжевый и зелёный цвета.
Именно в небольших по своему масштабу, а часто и бюджету проектах, архитекторы максимально раскрывают свои способности. Создание интересных решений в подобной ситуации требует фантазии и смекалки. Но интересные проекты реализовывались не только в центральной части Алматы. Архитектурные эксперименты были во всех частях города, о них мы продолжим рассказывать в третьей части обзора.