Архитектурные эксперименты в Алматы. Часть I

Подобные архитектурные эксперименты проводились в Алматы во второй половине XX века. Архитектура модернизма начала утверждаться в городе со второй половины 50-ых годов, но первоначально в проектировании жилых домов были важны оптимизация строительства и увеличение темпов возведения нового жилья. Только позднее, с конца 60-ых годов алматинские архитекторы смогли позволить себе сложные и уникальные эксперименты.

В Алматы немало домов, рождённых в модернистских экспериментах, поэтому рассказ о них потребует нескольких статей. В первой части речь пойдёт о наиболее крупных экспериментах.