Фестиваля ARTBAT FEST в Алматы в этом году не будет

Фестиваль современного искусства ARTBAT FEST в Алматы не состоится в этом году. Ольга Веселова, директор фестиваля, который проходил в городе с 2010 года, сообщила Vласти, что проекту не хватает как финансовой, так и административной поддержки со стороны города.

«ARTBAT FEST, помимо развития современного искусства, занимается и развитием территории. Это городской фестиваль, который проходит в пространстве города. Основная программа фестиваля изначально была построена на паблик арте - это искусство в публичных пространствах, то есть на инсталляциях на Арбате, отсюда и название - ARTBAT FEST. Позже в фестиваль начали добавлять выставочные проекты, перфомансы, расширялась и его география, мы вышли за переделы улицы Жибек Жолы, добавилась специальная образовательная программа для молодых художников» - рассказала Веселова.

Самый крупный фестиваль прошел в 2015 году. Одним из проектов фестиваля того года стало создание общественно-культурного пространства ARTPOINT, которое работало три месяца. Контент был абсолютно разный: лекции и мастер-классы, музыкальные выступления и фуд фесты, показы кино и городские форумы. Организаторы не концентрировались только на интересующихся искусством людях, они предлагали каждому горожанину то, что может его заинтересовать, при этом бесплатно.

До 2015 года ARTBAT FEST поддерживал городской акимат, а также различные международные организации и коммерческие спонсоры. «2015 год был очень удачным в плане финансирования, поэтому он был самым масштабным и разнообразным по наполнению. К сожалению, после 2015 года приоритеты в развитии городских культурных проектов поменялись, что повлияло на решение городских властей прекратить поддержку нашего фестиваля, а также таких интересных и успешных проектов, как театральный фестиваль «Откровение», кинофестиваль Clique и другие. Однако мы решили продолжать наш проект, опираясь на свои ресурсы и поддержку партнеров. В 2016 году нам очень помогли различные международные организации. Казахстанских спонсоров тогда найти не получилось. До 2018 года мы существовали благодаря помощи международных организаций, но масштаб фестиваля заметно сократился», – поделилась организатор фестиваля.

Сейчас город проводит похожие фестивали, а жители ощущают в них потребность. Принимаются решения поддерживать новые проекты, а не уже существующие и зарекомендовавшие себя, как в Казахстане, так и за его пределами. В 2019 году ARTBAT FEST пригласили провести на территории столичного Арбата, однако в столице команда попала под сокращение бюджета.

«Подобные фестивали во всем мире поддерживаются городскими властями, потому что это развитие городской досуга и туристического потенциала территории города. Считается, что 1 доллар, вложенный в культуру, возвращается в многократном размере в экономику страны/городов. Глобальный тренд состоит в том, что культура становится новым драйвером экономического развития городов, не говоря уже о ее просветительской роли. Очень жаль, что из-за отсутствия финансирования и поддержки в юбилейный десятый год фестиваля от его проведения приходится отказаться. Но мы надеемся на лучшее и на то, что одно из старейших мероприятий в сфере современного искусства вновь станет необходимо городу», - отметил в свою очередь основатель фестиваля Игорь Слудский.