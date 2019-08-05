Создана карта возраста зданий города Алматы

Карта показывает 7 периодов строительства в Алматы: от верненского до наших дней. При клике на здание можно получить более подробную информацию. В проекте были использованы данные с сайта Управления архитектуры и урбанистки г. Алматы.
В ArchCode Almaty объясняют, что предложенная периодизация была разработана исходя из ключевых событий, повлиявших на развитие и застройку города.
Всего определено 7 периодов:
1) До 1927 года, когда город стал столицей
2) Столичный авангард: 1927-1935 годы
3) Освоение классического и национального наследия: 1936-1941 годы
4) Военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 годы
5) Ранний модернизм: 1958-1969 годы
6) «Высокий» модернизм: 1970-1995 годы
7) Современность: после 1995 года и до наших дней
Первая граница, 1927 год, была выбрана исходя из того, что тогда решили перенести столицу из Кзыл-Орды в Алма-Ату. С этого момента в городе началось активное строительство и бурный рост населения. За несколько лет этого периода в Алма-Ате создали заметный пласт конструктивистской архитектуры.
Годы до переноса столицы были объединены в так называемый «достоличный», или «верненский» период.
Отсчётом следующего градостроительного периода можно взять 1935 год, тогда был принят первый масштабный генеральный план развития города. В эти годы в город по построенной Туркестано-Сибирской магистрали стали массово поступать строительные материалы, что позволило укрепить и развить строительную отрасль. Кроме того, в эти же годы были диаметрально переориентированы стилистические архитектурные подходы: от авангардизма к классике и «освоению национального наследия».
Естественным завершением этого периода стало начало Великой Отечественной войны в 1941 году и открытие Оперного театра.
Военные годы характеризуются взрывным ростом промышленности в городе, вызванном эвакуацией предприятий, а послевоенные — активным строительством жилых и общественных зданий характерного «классического» вида.
Окончанием периода «классики» можно считать 1957 год – тогда ввели в строй новый Дом правительства на Комсомольской улице (сейчас- Толе би), а также начали внедрять в жизнь постановление «О борьбе с архитектурными излишествами», которое было принято годом ранее.
Период раннего модернизма (1958-1969) ворвался в город типовыми микрорайонами, проявился возведением функционалистских «стеклянно-бетонных» общественных зданий.
Строительство Дворца им. Ленина и ансамбля проспекта Ленина в 1970 году ознаменовало начало следующего, достаточно хорошо выделяемого периода алматинской архитектуры, — «высокого» модернизма, характеризующегося возникновением разнообразных направлений в стилистике модернизма, а также всё большим проникновением в архитектурные образы элементов и идей постмодернизма.
Рубежом между «исторической» и «современной», ещё не осознанной архитектурой, был выбран год сдачи резиденции президента на улице Фурманова —1995-й. Здание это начали строить еще в 80-е годы как музей Ленина.
Меньше всего сохранилось зданий, построенных в короткий период конструктивизма — всего 1028 строений, тогда как «достоличного» периода — 1049. Соответственно, больше всего в Алматы сейчас домов современной постройки.
Карту можно изучить здесь.