Среда обитания / Город
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5 августа 2019
Фотографии Жанары Каримовой

Создана карта возраста зданий города Алматы

ArchCode Almaty нанес на нее около 250 тысяч сооружений

Создана карта возраста зданий города Алматы

Карта показывает 7 периодов строительства в Алматы: от верненского до наших дней. При клике на здание можно получить более подробную информацию. В проекте были использованы данные с сайта Управления архитектуры и урбанистки г. Алматы.

В ArchCode Almaty объясняют, что предложенная периодизация была разработана исходя из ключевых событий, повлиявших на развитие и застройку города.

Всего определено 7 периодов:

1) До 1927 года, когда город стал столицей

2) Столичный авангард: 1927-1935 годы

3) Освоение классического и национального наследия: 1936-1941 годы

4) Военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 годы

5) Ранний модернизм: 1958-1969 годы

6) «Высокий» модернизм: 1970-1995 годы

7) Современность: после 1995 года и до наших дней

Первая граница, 1927 год, была выбрана исходя из того, что тогда решили перенести столицу из Кзыл-Орды в Алма-Ату. С этого момента в городе началось активное строительство и бурный рост населения. За несколько лет этого периода в Алма-Ате создали заметный пласт конструктивистской архитектуры.

Годы до переноса столицы были объединены в так называемый «достоличный», или «верненский» период.

Первый Дом правительства КазССР. Фотография Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Республики Казахстан

Отсчётом следующего градостроительного периода можно взять 1935 год, тогда был принят первый масштабный генеральный план развития города. В эти годы в город по построенной Туркестано-Сибирской магистрали стали массово поступать строительные материалы, что позволило укрепить и развить строительную отрасль. Кроме того, в эти же годы были диаметрально переориентированы стилистические архитектурные подходы: от авангардизма к классике и «освоению национального наследия».

Естественным завершением этого периода стало начало Великой Отечественной войны в 1941 году и открытие Оперного театра.

Военные годы характеризуются взрывным ростом промышленности в городе, вызванном эвакуацией предприятий, а послевоенные — активным строительством жилых и общественных зданий характерного «классического» вида.

Окончанием периода «классики» можно считать 1957 год – тогда ввели в строй новый Дом правительства на Комсомольской улице (сейчас- Толе би), а также начали внедрять в жизнь постановление «О борьбе с архитектурными излишествами», которое было принято годом ранее.

Второй Дом правительства, сейчас КБТУ

Период раннего модернизма (1958-1969) ворвался в город типовыми микрорайонами, проявился возведением функционалистских «стеклянно-бетонных» общественных зданий.

Строительство Дворца им. Ленина и ансамбля проспекта Ленина в 1970 году ознаменовало начало следующего, достаточно хорошо выделяемого периода алматинской архитектуры, — «высокого» модернизма, характеризующегося возникновением разнообразных направлений в стилистике модернизма, а также всё большим проникновением в архитектурные образы элементов и идей постмодернизма.

Рубежом между «исторической» и «современной», ещё не осознанной архитектурой, был выбран год сдачи резиденции президента на улице Фурманова —1995-й. Здание это начали строить еще в 80-е годы как музей Ленина.

Меньше всего сохранилось зданий, построенных в короткий период конструктивизма — всего 1028 строений, тогда как «достоличного» периода — 1049. Соответственно, больше всего в Алматы сейчас домов современной постройки.

Карту можно изучить здесь.

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