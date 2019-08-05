Создана карта возраста зданий города Алматы

В ArchCode Almaty объясняют, что предложенная периодизация была разработана исходя из ключевых событий, повлиявших на развитие и застройку города.

Всего определено 7 периодов:

1) До 1927 года, когда город стал столицей

2) Столичный авангард: 1927-1935 годы

3) Освоение классического и национального наследия: 1936-1941 годы

4) Военный и послевоенный классицизм: 1942-1957 годы

5) Ранний модернизм: 1958-1969 годы

6) «Высокий» модернизм: 1970-1995 годы

7) Современность: после 1995 года и до наших дней

Первая граница, 1927 год, была выбрана исходя из того, что тогда решили перенести столицу из Кзыл-Орды в Алма-Ату. С этого момента в городе началось активное строительство и бурный рост населения. За несколько лет этого периода в Алма-Ате создали заметный пласт конструктивистской архитектуры.

Годы до переноса столицы были объединены в так называемый «достоличный», или «верненский» период.