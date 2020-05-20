Чем дышит Алматы. Апрель 2020

Апрель крупнейший город Казахстана провел на карантине: от горожан потребовали самоизоляции, время работы общественного транспорта сократили, а личными автомобилями пользоваться разрешили только тем, кто продолжал работу. Акимат города демонстрировал, что в течение месяца использование автомобилей колебалось на уровне от 15 до 30 процентов от традиционного уровня. В мае министерство экологии констатировало, что существенное сокращение автомобильного потока в Алматы привело к значительному сокращению выбросов.

«По городу Алматы анализ показывает, что в нижней части города превышена концентрация по взвешенным частицам PM 2,5 - PM 10. Данные загрязнения характеры для работы ТЭЦ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Вместе с тем в верхней части города зафиксировано снижение по газам, в частности, оксиду азота, диоксиду азота. Отдельно отмечу, что по концентрации фенола наблюдается 60-тикркатное снижение от значения прошлого года. Это говорит о снижении влияния выбросов от автотранспорта», - заявил вице-министр ведомства Ахметжан Примкулов.



Только снижением трафика объяснять значительное улучшение состояния воздуха нельзя. В апреле, как и в марте, в городе часто идут дожди, что помогает очищать воздух. Этому способствует и значительное сокращение выбросов от отопления: в частном секторе жители начинают топить меньше с начала весны, выбросы с ТЭЦ также сокращаются, а во второй половине апреля отопительный сезон и вовсе подходит к концу.

Все эти факторы привели в совокупности к сокращению концентрации частиц PM2,5 в воздухе на 21%, а концентрации углекислого газа - на 49%, свидетельствуют данные исследования казахстанских ученых, в числе которых были экологи Айымгуль Керимрай и Насиба Байматова. Исследование проводилось в марте-апреле и сравнило значения в 2020 году и в предыдущие годы.

О необходимости комплексного подхода в решении проблемы воздуха заявил и предприниматель Алексей Ли, зимой выступивший со-основателем фонда Airvision.kz. В своей колонке на Vласти он отмечает, что без улучшения ситуации с общественным транспортом, решения проблемы перехода частного сектора на газ и перевода на него ТЭЦ-2 проблему воздуха в 2-миллионном городе решить невозможно.

В мае Институт «КазНИПИЭнергопром» опубликовал результаты оценки четырех вариантов решения проблемы выбросов алматинской ТЭЦ-2. Все они, как и ожидалось, крайне дорогие и требуют долгого времени на реализацию, решение по ним обещают принять после консультаций с общественностью.

Апрель, очевидно, оказался хорошим месяцем для алматинцев, давно забывших о том, что такое чистый воздух. Но эффект от карантина, прекращения отопительного сезона и улучшения погоды точно будет недолгим - проблем, которые копились годами, все это не решило.