Определена стоимость проектов по переводу алматинской ТЭЦ-2 на газ

Работы по предварительной оценке четырех вариантов перевода алматинской ТЭЦ-2 на газ завершены, рассчитана стоимость каждого проекта. Презентационные материалы к первому этапу разработки ТЭО опубликованы для обсуждения на странице АО «Институт «КазНИПИЭнергопром».

Как указывается в материалах, первый вариант предусматривает реконструкцию существующих энергетических котлоагрегатов для сжигания газа. Стоимость этого проекта – 98,4 млрд тенге, без учета затрат на строительство внешнего газопровода за пределами ТЭЦ-2. По нормативным требованиям подключение ТЭЦ к газу должно быть выполнено из двух независимых источников. Годовой расход газа при этом варианте составит 1,2 млн кубометров, срок реализации проекта – 4 года. Этот вариант позволит снизить выбросы оксидов азота в воздухе более чем в 5 раз, оксидовсеры и золы – до нуля.

Второй вариант предусматривает модернизацию существующих котлов для сокращения выбросов оксидов азота и установку современного газоочистительного оборудования. Стоимость этого проекта – 159,4 млрд тенге, срок реализации – 7 лет. Годовой расход угля – свыше 3,1 млн тонн, выход золошлаковых отходов – более 1,3 млн тонн. Выбросы оксидов азота будут не более 500 мг на кубический метр, оксидов серы – 200, золы – 40.

Третьим вариантом рассматривается использование газотурбинных технологий с когенерацией и реконструкция существующих котлов с установкой дополнительного современного газоочистительного оборудования. Резервирование энергоснабжения обеспечивается существующими модернизируемыми котлоагрегатами на угле, подвод резервной линии внешнего газопровода в этом варианте не требуется. Стоимость этого проекта – 314,9 млрд тенге, без учета затрат на строительство внешнего газопровода. Срок реализации проекта – 7 лет. Годовой расход угля составит более 1,8 тонн, газа – 721,6 млн кубометров. Выход золошлаковых отходов – 743,6 тонн. Выбросы оксидов азота сократятся на существующих котлах в 1,3 раза, на КоГТУ – в 13 раз, оксидов серы – в 7,5 раз, золы – в 20 раз.

Четвертый вариант подразумевает строительство новой ТЭЦ – газотурбинные технологии с когенерацией (КоГТУ) и водогрейными котлами. Срок реализации этого проекта – 5 лет, стоимость – 273,8 млрд тенге, годовой расход газа составит 1 356,7 млн кубометров. Выбросы оксидов азота снизятся в 13 раз, оксидов серы и золы – до нуля.

«Минимальные годовые выбросы при реализации вариантов 1,4 – 6,7 тыс.. Сокращение вдвое вклада ТЭЦ-2 в общегородские выбросы на существующем уровне. При реализации варианта 2 надежность работы ТЭЦ-2 выше, т.к. менее подвержена рискам выхода из строя основного оборудования при сейсмическом воздействии. Варианты 2 и 3 менее подвержены перебоям с поставками топлива (т.к. на угольном складе хранится не менее 20-дневного запаса топлива). В газовых вариантах 1 и 4 - возникновение аварийных ситуаций на инфраструктурных объектах внешнего газоснабжения могут привести к остановке основного оборудования ТЭЦ-2. При «угольном» варианте 2 требуется решение вопроса по выделению земли под новый золоотвал», - говорится в выводах.

Учитывая длительность сроков реализации вариантов модернизации ТЭЦ-2 предлагается начать работы по строительству нового золоотвала в 2021 году и завершить работы к 2024 году.

Что касается влияния на тарифы АлЭС, то минимальные тарифы при реализации варианта 2 – тепло 3120 тг/Гкал, электроэнергия – 9,34 тг/кВтч.

Окончательный выбор варианта будет принят после обсуждения с общественностью в Facebook в группе «Чистый воздух Алматы», а также с государственными и заинтересованными органами – Минэнерго, Минэкологии, МИИР, «Самрук-Казына», акимат Алматы, «Самрук-Энерго», «Алматиснкие электрические станции», подчеркивается в заключении.