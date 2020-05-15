В 60 раз сократились выбросы от автотранспорта в Алматы за время карантина – Минэкологии

Экология Алматы стала лучше за счет отсутствия автомобильного потока за время действия режима ЧП и карантина. Только концентрация фенола снизилась в 60 раз по сравнению с прошлым годом, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжан Примкулов.

Вице-министр напомнил, что с 20 марта их ведомство совместно с общественностью проводит ежедневный мониторинг атмосферного воздуха в столице и городе Алматы.

«По городу Алматы анализ показывает, что в нижней части города превышена концентрация по взвешенным частицам PM 2,5 - PM 10. Данные загрязнения характеры для работы ТЭЦ, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. Вместе с тем в верхней части города зафиксировано снижение по газам, в частности, оксиду азота, диоксиду азота. Отдельно отмечу, что по концентрации фенола наблюдается 60-тикркатное снижение от значения прошлого года. Это говорит о снижении влияния выбросов от автотранспорта», - рассказал Примкулов.

Что касается столицы то, по его словам, анализ также показывает снижение загрязняющих веществ, характерных для автотранспорта, однако крупные промышленные предприятия продолжают работать, а том числе ТЭЦ, и «выбросы от них есть».

«На сегодня по Алматы совместно с акиматом прорабатывается «Дорожная карта», в которой будет разработан ряд мер, в том числе и по переводу ТЭЦ, ТЭЦ-3 на газ, либо установка очистных сооружений, увеличение и площади зеленых насаждений, перевод общественного транспорта на газ и так далее. Эта работа в настоящее время уполномоченным органом ведется», - также отметил Примкулов.