Новое старое «здание со сталактитами»

Недавно вокруг здания Аппаратно-студийного комплекса (АСК-2) убрали ограждения. В прошлом году здесь начались ремонтные работы, исполнителем которых стала компания BI group. Рассказываем о том, как впервые в истории города общественность повлияла на реставрацию здания.
Два года назад на Vласти был опубликован тест «Памятник или нет?», который выявил, что многие читатели были уверены, что здание АСК-2 является памятником культурного значения. Однако, оно все еще находится в статусе претендента на внесение в памятники архитектуры.
В начале августа 2018 года в СМИ было объявлено, что Бауыржан Байбек предложил включить в список памятников истории и культуры местного значения города Алматы 7 объектов, включая АСК-2, в частности, в статье говорилось о том, что любые изменения облика запрещены.
В ноябре 2018 года в соцсетях появились первые сообщения о предстоящей реконструкции АСК-2, а также эскизы архитектурных бюро, в том числе студии Basire design.
В марте прошлого года по инициативе проекта ArchCode Almaty, занимающегося исследованием и сохранением архитектурного наследия, состоялось первое открытое общественное обсуждение проекта реконструкции здания АСК-2, разработанного BI group. Там же представители компании BI group познакомились с одним из авторов проекта АСК-2, архитектором Александром Коржемпо, получили его комментарии по реконструкции и впоследствии подключили к работе в качестве консультанта.
Тогда же в обсуждении приняли участие представители Алматыгенплана, Управления культуры акимата г. Алматы, эксперты по сохранению наследия, а также представители ICOMOS в Казахстане (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).
Во время обсуждения команда ArchCode Almaty инициировала общественный мониторинг проекта совместно с рабочей группой, куда вошли архитекторы, специалисты по реставрации, представители ICOMOS и медиа. На протяжении года рабочая группа мониторинга ArchCode Almaty, а также независимые архитекторы встречались с представителями компании BI group, наблюдая за этапами работы над проектом реконструкции АСК-2 и предоставляя необходимые рекомендации.
Это стало первым прецедентом открытого общественного обсуждения проектов подобного рода, где инициатором мониторинга стала независимая общественная группа, а в процесс были вовлечены независимые архитекторы, эксперты, активные горожане, разработчики и исполнители проекта (подрядчики). Важно отметить, что до этого случая все проекты реконструкции знаковых зданий проходили за закрытыми дверями, и жители города могли видеть результаты только по факту, когда изменить что-либо было невозможно.
В начале апреля того же года группа ArchCode Almaty направила список группы общественного мониторинга в компанию BI group для утверждения. Было решено заключить меморандум, где должны были быть зафиксированы принципы взаимодействия между подрядчиком и группой общественного мониторинга. Его подготовил и подписал ArchCode Almaty, однако вторая сторона (BI group) не сделала это, сославшись на необходимость обсуждения с заказчиком.
В мае, июне и сентябре 2019 года прошло еще три встречи между группой мониторинга ArchCode Almaty и BI group, во время которых представители компании-исполнителя предоставляли промежуточные решения по проекту реконструкции АСК-2, сертификаты на производство реставрационных работ, дефектные акты, и т.д., а также согласовывали экспертов для предоставления рекомендаций по отделочным материалам. Дополнительно при выборе стекла для облицовки компания BI group привлекла независимых архитекторов. В основном решения по эскизной части проекта согласовывались с одним из авторов проекта АСК-2, Александром Коржемпо.
Мы попросили архитекторов-исследователей и специалистов по реставрации поделиться своим мнением о проведенной реконструкции (с наружной части):
Адильжан Псяев, архитектор, представитель творческой коллаборации FEDA:
«В целом впечатление очень приятное, на мой взгляд, этот кейс — один из примеров того, по какому пути должна идти реконструкция зданий. Конечно, выбор стекла фасадных витражей — достаточно спорная вещь. У автора проекта Александра Ивановича Коржемпо свое видение, у горожан — свое и, наверное, у авторов проекта реконструкции — тоже. Но полученный результат оставляет достаточно приятное впечатление. Но пока проект не завершен, сложно сказать об интерьерах, так как доступа туда нет.
Прежде всего получилось сохранить оригинальный облицовочный материал в благоустройстве - авторы подошли достаточно бережно к этому вопросу. Практически все архитектурные элементы фасадов главного корпуса остались на своем месте, что очень радует. Особенно удачное решение: покрыть техническую дверь в стилобате здания гранитной облицовкой, спрятав её. До этого она очень выделялась. Цвет ракушечника на «сталактитах» и портале стал светлее. Мне импонируют решения по фонтану — теперь там установлены деревянные сиденья. Ландшафтное освещение удачно подчеркнуло здание и благоустройство.
Что не получилось? Мне очень не понравилось КПП, которое со стороны очень сильно выбивается на фоне здания, надеюсь, это временное сооружение. Сейчас есть множество технических решений, позволяющих заменить подобные конструкции на дистанционное обслуживание или, как минимум повторить реплики с витражей АСК-2. Пример - КПП у здания Есентай-молл - оно прозрачное. Непонятно пока, что с техническим двухэтажным корпусом (он расположен с юга) - он достаточно оригинальный, хотя и не такой выразительный. Надеюсь, там был такой же подход, что и к основному зданию.
На мой взгляд, аутентичность фасада прилегающей территории удалось сохранить. Было бы здорово, конечно, восстановить фонтаны по первоначальному проекту, и даже если не осталось чертежей, то сделать по архивным фотографиям хотя бы реплику. Кроме того, заглубленные помещения в стилобате со стороны Тимирязева, которые можно использовать под общественные функции, сейчас оказались наглухо закрыты. Было бы здорово повторить там складчатую витражную конструкцию основного здания вместо глухой стены и предусмотреть общественно-торговые функции. Помимо этого, стоило бы открыть верхние террасы для общего доступа. Непонятно, зачем на гранитных ограждениях местами заложили воздушный просвет под накрывочниками, а местами применили тонкий накрывочный камень вместо толстого. Надеюсь, ландшафтные архитекторы предусмотрели специальные виды растений, которые не будут загораживать вид на здание, а только обогатят живописность участка.
В целом здание заметно посвежело, обрело ухоженность, в которой оно сильно нуждалось».
Елена Дарзиманова, архитектор архитектурно-проектной компании AHR Kazakhstan:
«Когда весной прошлого года вовсю заговорили о реконструкции АСК-2 и подрядчик показал эскизный проект, было множество опасений относительно внешнего вида здания и прилегающей территории.
Так как наша компания участвовала в похожем проекте – реконструкции значимого здания советского периода, то можно оценить весь объем работы, который проделал подрядчик.
При реконструкции известных и хорошо знакомых зданий советского периода всегда есть сложности. Начиная от образа, к которому привыкли горожане, заканчивая невозможностью найти аналогичные строительные материалы, так как их уже не производят. Например, при реконструкции здания на площади Республики, заказчику «повезло», что карьер, с которого поступал отделочный камень, еще эксплуатируется, и есть возможность закупить материал с одного месторождения, а вот фасад пришлось полностью обновить (витражи, утеплитель). Следует учитывать, что за эти годы существенно поменялись нормы проектирования, строительные технологии, требования к качеству, креплению облицовочных материалов в сейсмике, требования по пожарной безопасности, энергоэффективности. Зачастую существующие конструкции находятся в ужасном состоянии и не подлежат восстановлению, либо требуют существенного усиления.
Как горожанин и архитектор, в целом я довольна увиденным. Радует, что благоустройство перед зданием не изменили полностью, а очистили и обновили, скрыли двери в цоколе на главном фасаде за облицовкой – основной акцент на портал входа. С другой стороны, не могу не отметить недостаточное внимание к выбору МАФов (нет единого стилевого и цветового решения у скамеек, урн, сидений) и не самое удачное решение с бетонной брусчаткой кирпичиком, вместо оригинального колотого гранитного камня (следовало бы использовать плиты большего формата – кладка «спорит» с облицовкой цоколя).
Много разговоров о стекле. И здесь возникает вопрос, что важнее – авторский замысел или привычный глазу, сложившийся за много лет образ? Как мы знаем по рассказам автора проекта, на тот момент (1982 год) не было возможности произвести стекло нужного цвета и зеркальности, поэтому то стекло, которое было установлено, не соответствует архитектурной задумке. При реконструкции стекло выбиралось автором в том числе. Меня больше смущает не само стекло – к слову, хорошего качества, а цвет профиля, который подходил «холодному» с синим отливом стеклу, но выбивается из теплой гаммы обновленного фасада.
Подытоживая, реконструкция здания АСК-2 — еще один положительный пример обновления советского здания. Однако, если бы не участие активистов, средств массовой информации, итог строительных работ вероятно был бы совсем иной. В дальнейшем хочется, чтобы такие прецеденты сформировали процедуру по реконструкции и модернизации зданий, позволяя производить мониторинг в ходе строительных работ комиссией с участием городской администрации, авторов проекта, архитектурной общественности и городских активистов».
Наталья Турекулова, специалист по реставрации, директор ICOMOS в Казахстане:
«При беглом обзоре фасадов видно, что необратимых изменений, которые могли сильно повлиять на архитектурный облик памятника архитектуры и его окружение, не осуществлено. И в этом большую роль сыграли общественные обсуждения проекта ремонта здания. Конечно, коричневый цвет остекления фасадов не аутентичен и несколько утяжелил восприятие здания, «приземлив» сталактиты. Думаю, что со временем первоначальный цвет фасадов может быть восстановлен».
Петр Смирнов, координатор рабочей группы по мониторингу ArchCode Almaty:
«Первый опыт общественного мониторинга, удался, но не до конца. Слишком тяжеловесным оказался оппонент. Кроме того, сказались неопытность и противоречия среди архитектурной общественности.
Сложно сейчас говорить, как бы сложилась ситуация без вмешательства со стороны общественности. Первоначальные планы владельцев и подрядчиков относительно здания были нам неизвестны. Но то, что на стадии презентации первых эскизов реконструкции АСК-2 аутентичность и историко-культурная значимость объекта не была очевидной для подрядчиков, стало понятно во время обсуждения, когда фигурировал термин «реконструкция», а не «реставрация» (последний термин применяется при работе с памятниками).
Тем не менее, очевидно, что своими действиями группа общественного мониторинга помогла оказать влияние на подрядчиков, а через них - на владельцев здания и на административные структуры.
Кейс с реконструкцией АСК-2 показал, что в законодательстве об охране культурного наследия есть недостатки и слабые места. Зачастую подзаконные акты не согласованы со сложившейся ситуацией. Инструкции и протоколы для работников администрации либо плохо разработаны, либо отсутствуют вовсе.
Мы зафиксировали как минимум одно нарушение в реконструкции - нарушение пункта Закона о наследии, гласящего об охране здания, внесённого в предварительный список, наравне с признанными памятниками. Но и это замечание тоже весьма зыбко, так как статус постановления на август 2018 года неясен».