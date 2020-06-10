Новое старое «здание со сталактитами»

Два года назад на Vласти был опубликован тест «Памятник или нет?», который выявил, что многие читатели были уверены, что здание АСК-2 является памятником культурного значения. Однако, оно все еще находится в статусе претендента на внесение в памятники архитектуры.

В начале августа 2018 года в СМИ было объявлено, что Бауыржан Байбек предложил включить в список памятников истории и культуры местного значения города Алматы 7 объектов, включая АСК-2, в частности, в статье говорилось о том, что любые изменения облика запрещены.

В ноябре 2018 года в соцсетях появились первые сообщения о предстоящей реконструкции АСК-2, а также эскизы архитектурных бюро, в том числе студии Basire design.