Памятник или нет?
-
- 335
-
Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой
Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.
ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.
1.Музей искусств им. Кастеева:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
2. КазНИТУ им. Сатпаева:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
3. Здание Аппаратно-студийного комплекса:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
4. Дворец студентов им. У.А. Жолдасбекова:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
5. Архив президента:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
6. Дворец школьников:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
7. Автовокзал Сайран:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
8. Дворец Республики:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
9. ЦУМ Зангар:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
10. Кинотеатр Арман:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
11. Национальная библиотека:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входила в списки памятников
12. Академия искусств им. Жургенова:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входила в списки памятников
13. Бывший обком партии
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
14. Дворец Бракосочетания:
-
Памятник местного значения
-
Памятник республиканского значения
-
Никогда не входил в списки памятников
Вы ответили правильно на 0 из 0
18 декабря 1997 года началось триумфальное шествие в мировом кинопрокате фильма-катастрофы Джеймса Кэмерона «Титаник». Одна из самых мощных любовных историй, снятых в 20 веке, рекордсмен планетарного бокс-офиса, оскароносец-рекордсмен, «Титаник» и по сей день остается фильмом, сформировавшим целое поколение. Публицист Мади Мамбетов предлагает освежить в памяти картину, пройти тест и, возможно, пересмотреть фильм.
В рамках кинофестиваля Clique состоится казахстанская премьера исторической драмы «Виктория и Абдул», посвященной взаимоотношениям пожилой королевы Великобритании и ее индийского пажа-мусульманина. Дама Джуди Денч возвращается к роли королевы Виктории, уже принесшей ей в свое время номинацию на «Оскар». Колумнист и историк-энтузиаст Мади Мамбетов подготовил тест на знания как истории кино, так и истории Англии.
С момента выхода хита советских комедий «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» прошло уже 52 года. В год своего выхода фильм был лидером кинопроката в СССР, полюбился публике, его посмотрели 69,6 миллионов зрителей. Реплики героев комедии разлетелись на крылатые фразы, которые до сих пор большинство жителей постсоветского пространства цитируют в повседневной речи. Vласть предлагает проверить насколько свежа в вашей памяти популярная советская комедия, состоящая из трех самостоятельных новелл.