Памятник или нет?

Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой

Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.



ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.

