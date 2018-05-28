Памятник или нет?

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Тест: Адиль Ажиев, фотографии Жанары Каримовой

Сложно определить критерии, по которым одни здания являются памятниками республиканского значения, другие – городского, а иные вообще могут быть снесены без сожаления. В Казахстане процесс ввода и вывода зданий из списков памятников архитектуры непрозрачен и непонятен, а решение по внесению объектов в списки принимается сверху. Поэтому совместно с ArhCode Almaty мы начинаем спецпроект «Право на наследие» по работе над тем, чтобы горожане могли принимать активное участие в принятии решений по поводу сохранения и внесения в списки наследия архитектурных объектов, которые считают ценными. В течение этого года команда проекта ArchCode Almaty будет исследовать критерии ценности архитектурного наследия, а также рассказывать о процессе включения зданий в список наследия, а пока же мы предлагаем вам найти логику в решениях минкульта и определить, какие строения являются памятниками, а какие – нет.

ArhCode Almaty осуществляет проект при поддержке Фонда Сорос Казахстан.

1.Музей искусств им. Кастеева:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

2. КазНИТУ им. Сатпаева:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

3. Здание Аппаратно-студийного комплекса:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

4. Дворец студентов им. У.А. Жолдасбекова:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

5. Архив президента:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

6. Дворец школьников:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

7. Автовокзал Сайран:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

8. Дворец Республики:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

9. ЦУМ Зангар:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

10. Кинотеатр Арман:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

11. Национальная библиотека:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входила в списки памятников

12. Академия искусств им. Жургенова:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входила в списки памятников

13. Бывший обком партии

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников

14. Дворец Бракосочетания:

  • Памятник местного значения
  • Памятник республиканского значения
  • Никогда не входил в списки памятников
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