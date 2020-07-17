Транспорт во время пандемии

До начала пандемии весь общественный транспорт в Алматы в основном работал до полуночи. Если в случае с наземным общественным транспортом это утверждение часто сомнительно, так как многие автобусы и троллейбусы сходили с линии уже к 21:00, то метрополитен действительно закрывался ровно в полночь.

С введением режима ЧП 16 марта напрямую изменения в работе транспорта заявлены не были. На пресс-конференции 18 марта заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов сказал только о снижении пассажиропотока на 20%, кратко упомянув увеличение интервалов на автобусных маршрутах. Также из-за закрытия въезда и выезда из города с введением ЧП были отменены, либо значительно изменены пригородные автобусные маршруты.

Серьезные изменения в режим работы общественного транспорта внесли 26 марта, тогда было объявлено, что общественный транспорт в городе будет работать с 6:00 до 19:00. При этом наземный транспорт функционировал с плановым выходом на 95%.

После завершения режима ЧП ограничения в работе общественного транспорта в Алматы не были сняты. 14 мая главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин ответил на предложение председателя Ассоциации перевозчиков Сабита Аманбаева продлить время работы транспорта до 21:00, что «если мы разрешим кататься до 21:00 часов с района в район, это будет просто вакханалия, а не карантин». Также Бекшин заявил, что наиболее безопасным с эпидемиологической точки зрения видом транспорта является автомобиль, ведь «я если на своей машине еду, ни с кем не контактирую». Кроме того стало известно, что на маршруты выходит только 70% единиц наземного транспорта.

Но уже 20 мая график работы общественного транспорта был продлен до 23:00. При этом утверждалось, что это время является возвращением к норме и для метро, о чем было заявлено и на сайте метрополитена, хотя прежде оно работало до полуночи. Позднее новость на сайте метро была исправлена.