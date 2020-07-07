Алматинский перевозчик «АвтоТрансГаз» вернулся на рынок

«В данный момент перевозчик проявил социальную ответственность, проникся моментом и вернулся в строй. Сегодня работает в планомерном режиме, все маршруты, которые обслуживал, на сегодняшний день данная компания обслуживает», - сказал Адилов.

Он также сообщил, что кроме субсидий, со стороны акимата перевозчикам была оказана помощь в приобретении дизельного топлива.

«Сейчас еще дополнительно нам готовятся расчеты, рассматривается вопрос еще раз дополнительно помочь перевозчикам в приобретении дизельного топлива и газа. После принятия решения мы можем дополнительно еще раз озвучить. Сейчас данный вопрос рассматривается», - добавил глава управления.

Ранее сообщалось, что ТОО «АвтоТрансГаз» ушел с рынка из-за ухудшения финансового состояния, его маршруты передали другим. При этом Адилов говорил, что «списывать предприятие еще рано».

Предприятие уведомило о прекращении своей деятельности еще в январе текущего года. В управлении городской мобильности отмечали, что часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова и приняла решение об уходе с рынка. Планировалось передать маршруты ТОО «АвтоТрансГаз» другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы, но из-за пандемии этот процесс был перенесен.