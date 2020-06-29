Один из перевозчиков Алматы ушел с рынка из-за ухудшения финансового состояния

На странице Аlmaty Avtobustary в Facebook говорится, что маршруты №16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126 теперь обслуживает ТОО «АлматыЭлектроТранс», маршрут №3 – ТОО «СитиБас», маршрут №107 передан ТОО «Бату Тревел», а школьный маршрут №108 «пока не работает».

Информацию о том, что крупный автопарк уходит с рынка, подтвердил руководитель управления городской мобильности города Ерлан Адилов.

«Да. Это правда. С сегодняшнего дня перестал работать из-за своего экономического положения. Сейчас решение принимается. Изучаем экономику», - сказал он.

При этом Адилов считает, что «списывать предприятие еще рано».

«Компания обслуживает 12 маршрутов в городе. Частным предприятием ТОО «АлматыЭлектроТранс» мы выпустили резервные автобусы на его маршруты. Работа по маршрутам у нас стабильная. Водители данной компании теперь будут переходить в другие автопарки. Сейчас уже устраиваются. Решение принимается. Изучаем», - пояснил глава управления.

Позже, как сообщает «Казинформ», в управлении пояснили: предприятие уведомило о прекращении своей деятельности еще в январе текущего года.

«Закрытие компаний – это абсолютно нормальный бизнес-процесс. Часть автобусов требовали замены, к чему компания была не готова и приняла решение об уходе с рынка», - пояснил в ведомстве.

Здесь добавили, что планировалось передать маршруты ТОО «АвтоТрансГаз» другим перевозчикам, которые должны были закупить новые автобусы, но из-за пандемии этот процесс был перенесен.

«На сегодня 12 маршрутов, которые обслуживала компания, были переданы другим перевозчикам, у которых имеются резервные автобусы. Действительно, сейчас имеются проблемы с количеством подвижных единиц, на некоторых маршрутах обеспечен выход на линию лишь на 60%. Сейчас управлением ведутся работы и в скором времени проблемы будут решены за счет поставки новых и выхода резервных автобусов. При этом с действующих маршрутов автобусы сниматься и перенаправляться на данные маршруты не будут», - сообщили в управлении.