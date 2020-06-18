Общественный транспорт в Алматы в выходные работать не будет – Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в предстоящие выходные общественный транспорт в городе работать не будет, и призвал горожан оставаться дома.

«В связи с непростой ситуацией с коронавирусом правительство определило новые меры по стабилизации эпидобстановки. В этой связи в Алматы приняты дополнительные меры по усилению режима карантина. В субботу и воскресенье, 20-21 июня, будет приостановлена деятельность крупных объектов торговли и услуг, общественного транспорта. Для посещения будут закрыты парки, скверы, пешеходные зоны, набережные рек и водоемов, туристические объекты и другие места массового скопления», - написал Сагинтаев в Facebook.

Он попросил горожан «с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам», а также «ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям».

«Послабление карантинных мер привело к росту уровня заболеваемости COVID-19. Помните, что дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу зависит от каждого из нас», - отметил аким города.

По данным акимата города, на всех объектах, чья деятельность будет приостановлена, проведут дезинфекцию.

«Ключевая цель дополнительных мер – прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, снизив риски новых случаев заражения», - подчеркнули в акимате.



