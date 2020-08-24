Жадность губит Алматы

Речь идет о строительной площадке метро, ограниченной проспектом Назарбаева с одной стороны, улицей Тулебаева – с другой, улицами Толе би и Богенбай батыра с севера и юга. С середины 80-х годов этот участок использовался для обслуживания строительства метрополитена, на нем располагались технические помещения для персонала и извлечения грунта. Еще раньше, в конце 70-х, здесь планировали построить Дом актера.

Несколько лет назад участок пришел в запустение – метро пустили, а станция расположилась не на этом участке, а поблизости: на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра. И вдруг прошлой зимой жители окрестных домов узнали о том, что лакомый кусок перешел в руки частной компании, которая планирует там возвести очередную многоэтажку.

Акимат открещивается от этого проекта: в соответствующие ведомства он не поступал, разрешения застройщику никто не выдавал. Чиновники продолжают утверждать: в центре Алматы точечной застройки не будет. В ноябре 2019-го аким города Бакытжан Сагинтаев говорил: «…мы сейчас для точечного строительства не даем никаких разрешений, и все те (участки – V), которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом».

В декабре прошлого года СМИ сообщили о поручении Касым-Жомарта Токаева запретить строительство в центре Алматы, которое он дал городским чиновникам на совещании о развитии города. Отчасти решение президента было вызвано шумихой, поднявшейся вокруг строительства девятиэтажки на пересечении Назарбаева и Кабанбай батыра. Против нарушения исторического облика центра тогда выступили известные общественные и творческие деятели. Все кончилось отзывом разрешительных документов на строительство.

Наконец, совсем недавно, 18 августа, в эфире программы Akimat LIVE на телеканале «Алматы» руководитель Управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов подтвердил намерение акимата не разрешать строительство в центре мегаполиса. «Мы приостановили все виды строительных работ в центральной исторической части города, в «Золотом квадрате». У нас есть границы исторической части города – это от проспекта Достык до Байтурсынова, Абая и Райымбека», - сказал Ахмеджанов.

Судя по поведению представителей застройщика бывшей площадки Метростроя, слова чиновников им не указ. В характерной манере, с металлическим нажимом в голосе они стали убеждать жителей окрестных домов, что строительство – в их же интересах. Вразумительных доводов представители стройкомпании не привели. Как выразилась одна из участниц собрания (которое, между прочим, застройщик устроил в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий), предприниматели пытаются «купить бусами». Предлагают за счет компании провести мелкий ремонт в соседних домах, благоустроить двор.

