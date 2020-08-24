Жадность губит Алматы

В прошлый четверг, 20 августа, старый алматинский двор на улице Тулебаева огласили крики и ругань: это жители окрестных домов пытались отстоять свои права в борьбе с очередным застройщиком.
Речь идет о строительной площадке метро, ограниченной проспектом Назарбаева с одной стороны, улицей Тулебаева – с другой, улицами Толе би и Богенбай батыра с севера и юга. С середины 80-х годов этот участок использовался для обслуживания строительства метрополитена, на нем располагались технические помещения для персонала и извлечения грунта. Еще раньше, в конце 70-х, здесь планировали построить Дом актера.
Несколько лет назад участок пришел в запустение – метро пустили, а станция расположилась не на этом участке, а поблизости: на пересечении улиц Панфилова и Карасай батыра. И вдруг прошлой зимой жители окрестных домов узнали о том, что лакомый кусок перешел в руки частной компании, которая планирует там возвести очередную многоэтажку.
Акимат открещивается от этого проекта: в соответствующие ведомства он не поступал, разрешения застройщику никто не выдавал. Чиновники продолжают утверждать: в центре Алматы точечной застройки не будет. В ноябре 2019-го аким города Бакытжан Сагинтаев говорил: «…мы сейчас для точечного строительства не даем никаких разрешений, и все те (участки – V), которые находятся в центральной части города, они все находятся под запретом».
В декабре прошлого года СМИ сообщили о поручении Касым-Жомарта Токаева запретить строительство в центре Алматы, которое он дал городским чиновникам на совещании о развитии города. Отчасти решение президента было вызвано шумихой, поднявшейся вокруг строительства девятиэтажки на пересечении Назарбаева и Кабанбай батыра. Против нарушения исторического облика центра тогда выступили известные общественные и творческие деятели. Все кончилось отзывом разрешительных документов на строительство.
Наконец, совсем недавно, 18 августа, в эфире программы Akimat LIVE на телеканале «Алматы» руководитель Управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов подтвердил намерение акимата не разрешать строительство в центре мегаполиса. «Мы приостановили все виды строительных работ в центральной исторической части города, в «Золотом квадрате». У нас есть границы исторической части города – это от проспекта Достык до Байтурсынова, Абая и Райымбека», - сказал Ахмеджанов.
Судя по поведению представителей застройщика бывшей площадки Метростроя, слова чиновников им не указ. В характерной манере, с металлическим нажимом в голосе они стали убеждать жителей окрестных домов, что строительство – в их же интересах. Вразумительных доводов представители стройкомпании не привели. Как выразилась одна из участниц собрания (которое, между прочим, застройщик устроил в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий), предприниматели пытаются «купить бусами». Предлагают за счет компании провести мелкий ремонт в соседних домах, благоустроить двор.
При этом аргументы жителей о нагрузке на социальную инфраструктуру остались неуслышанными. По информации, которую автору этих строк удалось раздобыть в акимате города, очередь в детские сады по городу составляет 70-80 тысяч мест. В квадрате Райымбека – Кунаева – Назарбаева – Абая остался один государственный детский сад. О загруженности ближайших к предполагаемой стройплощадке школ №№ 56, 28, 12, 159, 35 знает, пожалуй, весь город.
Жители двора критиковали высоту дома, которая составляет девять этажей. Бравые строители отвечали одно: в этом квартале уже есть девятиэтажное здание, имея в виду жилой дом с ювелирным магазином на Назарбаева-Богенбай батыра. Было смешно слышать эти сравнения. Предпринимателям невдомек, что этот дом с ювелирным магазином построен по индивидуальному проекту и фигурирует во множестве архитектурных путеводителей, включая книгу «Алма-Ата: архитектура советского модернизма 1955-1991», выпущенную московским издательством «Гараж» в 2018 году.
Апокрифическая история гласит, что строительство дома на пересечении тогдашних улиц Фурманова и Кирова было инициативой самого Димаша Ахмедовича Кунаева. Я имел возможность довольно близко знать некоторых соратников Димеке. Бывший начальник его личной охраны Анатолий Иванович Горяйнов в конце 2000-х годов рассказывал мне, как было принято решение о строительстве. Говорил, что Кунаеву проект дома подарили за границей. В один прекрасный день Димаш Ахмедович вызвал к себе влиятельного министра автомобильных дорог Леонида Гончарова, ведомство которого располагало солидными строительными ресурсами. Сев на 24-ю «Волгу» (Кунаев был не прочь иногда прокатиться по городу без антуража члена Политбюро), двое мужчин в сопровождении охранника поехали искать место для строительства. Объездив весь центр, расстроенные возвращались домой: подходящего участка так и не нашлось. Когда подъезжали к дому Кунаева на Тулебаева-Виноградова, Анатолий Иванович – тот самый охранник – вдруг воскликнул: «Димаш Ахмедович, так вот же – отличное место!». Ткнул на угол Фурманова и Кирова. Так и порешили.
С тех пор дом с магазином «Гаухар» стал одной из визитных карточек города: фигурировал в документальных фильмах, снятых об Алма-Ате в советское время, мелькал в открытках и путеводителях. Разумеется, дом с самого начала был непростой: тут жили ответработники ЦК, известные творческие деятели. Среди них был Мухамбетказы Тажин, отец небезызвестного уже в современной истории нашей страны Марата Тажина, главный редактор сатирического журнала «Ара-Шмель» Нургазы Шакеев, народный артист СССР балетмейстер Рамазан Бапов и многие другие. Некоторые из них здравствуют и по сей день.
Да, дом с ювелирным магазином – девятиэтажка, однако девятиэтажка историческая, имеющая особое для города и страны значение. К тому же в этом доме – всего 40 квартир и два подъезда. Бывшую площадку метростроя, которая и так уничтожила значительную часть двора, хотят застроить 9-этажным 88-квартирным Г-образным домом с огромным паркингом, который будет утоплен лишь частично и не позволит воссоздать историческую ткань алматинского двора.
Фасад планируемого дома будет, в основном, выходить на Тулебаева, где на этом отрезке все дома – гораздо ниже. Новостройка просто задавит окружающие строения.
Стройкомпания не сочла нужным уведомить о своих планах жителей домов №114 и 114А по восточной стороне Тулебаева, которым планируемый исполин будет глядеть прямо в окна. Непонятна самоуверенность застройщиков, учитывая регулярные заверения чиновников о важности сохранения исторического облика центра города и возможной негодности участка для возведения многоэтажного дома: для прокладки метро под участком вырыты шахта и тоннель, еще ниже проходит большой тектонический разлом. В общем, вопросов, которые остаются без ответов, – уйма. Вместо этого акимат продолжает твердить: проекта нет, целевое назначение участка – строительство станции метро – не менялось.
Судя по всему, мы становимся свидетелями очередной грустной истории, в которой интересы частной компании – всё, а мнение жителей ничего не значит. Люди на собрании предлагали хотя бы вполовину снизить этажность и количество квартир в планируемом доме. Кроме того, некоторые требовали вернуть часть площадки Метростроя, которая по-прежнему находится в государственной собственности, старому двору. Ничего внятного деловые ребята на это сказать не смогли. Вместо этого, повторяли мантры о значении строительной отрасли для экономики города и количестве создаваемых рабочих мест. «Это вы в акимате рассказывайте», - посмеялись над молодцами старожилы.
Давно известно – об этом говорят в акимате города уже несколько лет – что важнейшее значение для экономики города имеет его туристическая привлекательность, во многом основанная на уникальном архитектурном облике. Да, возведение нового дома создаст энное число рабочих мест на определенный период, однако в долгосрочной перспективе появление очередной коробки, пускай и дорого облицованной, нанесет атмосфере Тулебайки непоправимый урон. Таковым было мнение старожилов района, многие из которых много лет служили на благо государства и достигли на этом поприще заметных высот. Неужели чиновники снова сделают вид, что проблемы не существует, пока не будет уже слишком поздно? Поживем – увидим. Так остро нуждающаяся в социальных объектах – детских садах, школах, поликлиниках – центральная часть Алматы продолжает трещать по швам от неуёмности бизнесменов.
В двух кварталах от планируемого строительства принимали декларацию о государственном суверенитете Казахстана. Через Толе би располагался незаслуженно снесенный кинотеатр «Алатау», на другой стороне Богенбай батыра – сквер, в котором каждый август проходит день памяти уже упомянутого Динмухамеда Кунаева.
Жадность стирает историю и ставит под угрозу благополучие детей района. В 2000-х на Тулебаева снесли два детских сада: на месте детсада МВД на пересечении с Абая построили бизнес-центр, территория казахского детсада №40 на углу с Шевченко была отдана под застройку элитным жильем. Решали так же: под шумок. Сегодня – вроде бы другое время, а методы остаются теми же. Пора чиновникам понять, что застройку города – в особенности, таких знаковых мест – нужно вести прозрачно, на основании мнения жителей района и независимых экспертов, с проведением общественных слушаний, независимых архитектурных исследований и анализа потребностей города. Иначе все разговоры о слышащем государстве и подотчетности чиновников – пустой звук.