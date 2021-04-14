Неподъемное наследие

В конкретном применении к Уральску проблема распадается на несколько важных составляющих. В городе есть много ценных исторических объектов, не взятых под охрану, они либо уничтожаются, либо находятся под угрозой разрушения. Нет уверенности в том, что местные власти захотят пополнить существующие охранные списки вновь выявленными историческими объектами. Каждый памятник — почти всегда клубок проблем. В Гражданскую войну погиб весь дореволюционный архив Уральска, в силу этого проведение историко-культурных экспертиз зданий, необходимых для включения в списки вновь выявленных объектов, крайне затруднительно. Квалифицированных специалистов, разбирающихся в старине, нет. Многие постройки в буквальном смысле безымянны. Наряду с этим возникают обычные проблемы с плачевным состоянием самих зданий, подписанием охранных обязательств с их собственниками, не горящих желанием это делать.



Поэтому чиновники практически не занимаются выявлением новых памятников, это позволяет им спокойно дистанцироваться в случае громких вандализмов. Например, как это произошло в 2019 году при сносе комплекса зданий промышленной архитектуры рубежа XIX-XX века — бывшей паровой мельницы Овчинниковых-Ванюшиных. Свежа в памяти и так называемая реновация, инициированная бывшим акимом области Алтаем Кульгиновым, в ходе которой показательно уничтожили ценные исторические объекты, не взятые под охрану. Более того, местная инспекция по охране успешно апробировала метод избавления от лишних охраняемых объектов. В прошлом году был снят с охраны памятник истории и военно-гражданской архитектуры первой половины XIX века — Пороховые погреба, что позволило собственнику уничтожить их для расчистки места под строительство коммерческого объекта.



Особая проблема заключается в том, что памятники в Уральске представлены не только в виде единичных зданий. Историческая застройка присутствует в виде обширных комплексов. Это протяженные ансамбли сплошной застройки исторических Большой Михайловской улицы, Казанской и Туркестанской площадей, прилегающих к ним участков. В мировой практике такие объекты охраняются в виде единых охранных зон с жестким режимом строительства. Генеральные планы Уральска, включая действующий, предусматривали создание таких зон.

