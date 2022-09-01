Монументальная хрупкость

В четверг в Алматы открылся двухдневный вернисаж памяти художника-монументалиста Владимира Твердохлебова, скончавшегося 40 дней назад в возрасте 85 лет. Его дочь Анара Форрестер заявила о создании Фонда монументального искусства имени Владимира Твердохлебова. Он будет заниматься спасением мозаик, барельефов, витражей и других работ.
Символично, что выставка проходит в Гылым Ордасы (Дом ученых), который сам по себе одновременно памятник и архитектуры и монументального искусства. В начале 80-х годов, во время строительства нового крыла здания художник и монументалист Владимир Твердохлебов занимался его оформлением.
Он создал витраж из цветного литого стекла, который до сих пор сохранился в Зимнем саду на пятом этаже здания, возможно, что там, за зеркалами, еще можно найти фрески, сделанные художником. В фойе на первом этаже есть несколько римских мозаик, на которых изображены казахстанские ученые и литераторы. Кроме того, представлены картины, сделанные художником и эскизы к мозаикам. По мнению Екатерины Резниковой, кандидата искусствоведения, учёного секретаря ГМИ РК им. Кастеева, все еще недооценена живопись Владимира Твердохлебова. Пока что монументальные работы заслоняют его картины.
На открытии выставки исследователь монументального искусства Дэнис Кин провел для гостей экскурсию по работам, которые сохранились в здании. Несколько лет назад Дэнис познакомился с Владимиром Сергеевичем и именно после этой их встречи Кин заинтересовался этим видом искусства. Самым ярким моментом вернисажа стала «встреча с Лениным» — в зале сохранилась единственная флорентийская мозаика в Казахстане, на ней изображен Владимир Ильич. Твердохлебов около 20 лет не знал ничего о судьбе этой своей работы. В сентябре 2018 года Дэнис Кин смог договориться с руководством здания и мозаику на время открыли — сейчас ее скрывает баннер, который можно легко снять. Перед этой выставкой Анара Форрестер снова уговорила предоставить доступ к Ленину — правда только на два дня: 1 и 2 сентября. Это панно сделано из полудрагоценных камней, добытых в Казахстане, обрабатывали камни в Талды-Кургане. По воспоминаниям Владимира Сергеевича на заводе стояли японские станки: «Мы сами искали большие камни, грузили и везли их для распиливания. Курировал эту работу Димаш Ахмедович Кунаев. Ленин у меня неагрессивный вышел, он не давит и цветовая гамма мягкая, издалека смотришь - есть Ленин, нет Ленина....Понятно, что идеология сейчас другая, но мозаику можно сохранить хотя бы для студентов... Хорошо, что ее не уничтожили».
Гости вернисажа с удовольствием фотографировались на фоне вождя революции и восхищались масштабом, качеством и невероятной сохранностью этой работы.
Пару недель назад во время подготовки к выставке, Анара Форрестер и Дэнис Кин случайно обнаружили гобелены, которые украшали Дом ученых, сам Твердохлебов считал их утерянными. Оказалось, что они хранились на крыше здания и находятся в плачевном состоянии. На выставке гобеленов не было. Анара Форрестер дала понять, что после обнародования информации о гобеленах возникли некоторые проблемы в организации выставки, в том числе материального плана. Она надеялась, что руководство Гылым Ордасы посетит открытие вернисажа художника, который навсегда связан с этим зданием, но этого не произошло.
Но есть и хорошие новости: Анара Форрестер заявила о создании Фонда монументального искусства Казахстана имени В.С. Твердохлебова, который будет заниматься сохранением наследия монументального искусства: находить и защищать, реставрировать объекты художественного и культурного наследия, возможно, что в будущем он займется и подготовкой специалистов и реставраторов.
2 сентября будет редкая возможность попасть в здание Гылым ордасы, обычно закрытое для посетителей и увидеть все перечисленные работы. После посещения выставки можно обойти здание со стороны улицы Пушкина и посидеть у фонтана «Восточный календарь», который 41 год назад построили по проекту архитектора Владимира Кацева и Владимира Твердохлебова. Еще совсем недавно в нескольких сотнях метров от него была мозаика «Дракон», которую в апреле прошлого года разбили кувалдами — она мешала строительству сыроварни на проспекте Достык. Мозаики могут сохраняться веками и даже тысячелетиями — доказательство тому — работы древних мастеров. Но, к сожалению, они хрупки перед людьми, которые не понимают ценности монументального искусства.