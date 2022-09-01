Монументальная хрупкость

На открытии выставки исследователь монументального искусства Дэнис Кин провел для гостей экскурсию по работам, которые сохранились в здании. Несколько лет назад Дэнис познакомился с Владимиром Сергеевичем и именно после этой их встречи Кин заинтересовался этим видом искусства. Самым ярким моментом вернисажа стала «встреча с Лениным» — в зале сохранилась единственная флорентийская мозаика в Казахстане, на ней изображен Владимир Ильич. Твердохлебов около 20 лет не знал ничего о судьбе этой своей работы. В сентябре 2018 года Дэнис Кин смог договориться с руководством здания и мозаику на время открыли — сейчас ее скрывает баннер, который можно легко снять. Перед этой выставкой Анара Форрестер снова уговорила предоставить доступ к Ленину — правда только на два дня: 1 и 2 сентября. Это панно сделано из полудрагоценных камней, добытых в Казахстане, обрабатывали камни в Талды-Кургане. По воспоминаниям Владимира Сергеевича на заводе стояли японские станки: «Мы сами искали большие камни, грузили и везли их для распиливания. Курировал эту работу Димаш Ахмедович Кунаев. Ленин у меня неагрессивный вышел, он не давит и цветовая гамма мягкая, издалека смотришь - есть Ленин, нет Ленина....Понятно, что идеология сейчас другая, но мозаику можно сохранить хотя бы для студентов... Хорошо, что ее не уничтожили».