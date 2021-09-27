Urban Forum Kazakhstan призывает убрать лимит по количеству полос при обустройстве «выделенок» для общественного транспорта

Urban Forum Kazakhstan сделал заявление насчет изменения стандарта СТ РК 1412 - 2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения». Специалисты предлагают убрать ограничения, мешающие развитию общественного транспорта. Сейчас выделенные полосы могут появляться только на улицах, где есть три и более полос в одном направлении.

«На сайте Казахстанского института стандартизации и метрологии опубликовано уведомление о начале разработки изменений в СТ РК 1412 - 2017 «Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения». Среди прочего, он регулирует минимальное количество полос движения и организацию выделенных полос для общественного транспорта.

Urban Forum Kazakhstan считает, что необходимо внести изменения в положения стандарта и ликвидировать препятствия для развития общественного транспорта в городах Казахстана. Для этого требуется исключить из текста стандарта положение, ограничивающее организацию выделенных полос: “При этом полоса для маршрутных транспортных средств устраивается на дорогах и (или) улицах с тремя и более полосами в одном направлении”, говорится в заявлении UFK.



В Urban Forum Kazakhstan полагают, что существующее сейчас требование будет вынуждать города вырубать деревья и расширять проезжую часть ради создания выделенной полосы, что в корне противоречит экологической политике государства и требованиям безопасности дорожного движения.

Урбанисты призывают профессиональное сообщество и акиматы городов активнее отправлять свои пожелания до 30 сентября 2021 года с предложением убрать лимит по количеству полос для организации полосы для маршрутных транспортных средств. Все замечания можно отправить на электронную почту: n.zhakish@ksm.kz