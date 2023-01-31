Год больших обещаний Досаева

Год назад Ерболат Досаев стал акимом Алматы. Он сменил непопулярного Бакытжана Сагинтаева, обещая президенту «вернуть алматинцам хорошее настроение». С марта, когда Касым-Жомарт Токаев обязал акимов регулярно встречаться с населением, Досаев 24 раза сходил “в народ” – по три раза в каждом районе города.

На этих встречах новый аким активно раздавал обещания – каждую он начинал с доклада о развитии и анонсов новых проектов, которые ждут жителей. Часто эти обещания оказывались под волной критики, нередко были слишком долгосрочными, чтобы пытаться проверить их выполнение.

Власть выбрала несколько обещаний Досаева, которые имели короткий срок выполнения и которые можно легко проверить, и отправилась по разным адресам в Алматы.