Год больших обещаний Досаева

Год назад Ерболат Досаев стал акимом Алматы. Он сменил непопулярного Бакытжана Сагинтаева, обещая президенту «вернуть алматинцам хорошее настроение». С марта, когда Касым-Жомарт Токаев обязал акимов регулярно встречаться с населением, Досаев 24 раза сходил “в народ” – по три раза в каждом районе города.
На этих встречах новый аким активно раздавал обещания – каждую он начинал с доклада о развитии и анонсов новых проектов, которые ждут жителей. Часто эти обещания оказывались под волной критики, нередко были слишком долгосрочными, чтобы пытаться проверить их выполнение.
Власть выбрала несколько обещаний Досаева, которые имели короткий срок выполнения и которые можно легко проверить, и отправилась по разным адресам в Алматы.
Из-за дефицита ученических мест в Алатауском районе Досаев обещал до конца 2022 года ввести в эксплуатацию 5 государственных школ, две из которых – №204 и №205 микрорайонах «Саялы» и «Томирис» – к началу учебного года. Школы действительно открылись в начале учебного года, поскольку строить их начали задолго до того, как о них упомянул Досаев - еще в декабре 2021 года сообщалось, что тогдашний аким Алматы Сагинтаев «посетил школу №205 в микрорайоне “Томирис” Алатауского района». В пресс-службе акимата Алматы уточнили, что предыдущий аким приезжал проверять строительные работы.
23 июня Досаев во время встречи с жителями Алмалинского района доложил, что в квадрате улиц Курмангазы – Абылай хана – Шевченко – Панфилова начато строительство парковой территории площадью 3,5 гектара. 3 ноября на следующей встрече в этом районе он отметил, что парк откроется до конца года.
В январе текущего года работы на данной территории все еще не завершены, пешеходам доступен вход только в одну часть парка, при этом освещение по вечерам здесь не включают. А в паспорте объекта теперь указано, что строительство парка завершится в июне 2023 года.
До конца года была закончена реконструкция у Дворца школьников и Государственного музея в Медеуском районе. У Дворца школьников заменили скамейки, мусорные баки и построили детскую площадку. Перед Государственным музеем также появились модернизированные скамейки, новые мусорные баки и инсталляция с наскальными рисунками. А еще – множество неизолированных кабелей и даже удлинитель.
20 октября Досаев пообещал, что возле ТРЦ «MEGA» в Бостандыкском районе будет построена поликлиника на 500 посещений, которая разгрузит систему здравоохранения района. Он сообщил, что акимат уже выкупил участок размером 1,1 га, и в первом квартале 2023 года начнется разработка проектно-сметной документации. Строительно-монтажные работы намечены на 4 квартал года. Позднее Досаев уточнил, что поликлиника будет построена вместо многоквартирного дома между ЖК «Гагарин парк» и «Комфорт». Сейчас на месте будущей медорганизации – пустырь.
В Бостандыкском районе, по словам Досаева, также планировалось строительство школы на 1 000 мест на пересечении проспектов Аль-Фараби – Гагарина. Пока на перекрестке нет ни одного участка, подходящего под строительство образовательного учреждения.
В сентябре Досаев проводил встречу с жителями Жетысуского района и пообещал, что до конца ноября под мостом по проспекту Рыскулова появится новый молодежный парк. Его открыли в канун Дня республики, и в ноябре аким Алматы отчитался, что парк уже стал центром притяжения молодежи. Парк – это большая спортивная площадка со скейт-парком и несколькими лавочками вокруг. Деревьев, которые ассоциируются с парком, под мостом нет, но есть небольшая грядка с саженцами.
Такой же парк без растительности открыли в Бостандыкском районе, под мостом на пересечении улиц Сатпаева и Байзакова. Он находится в непосредственной близости от дороги, а по территории парка разбросаны осколки бутылок.
В октябре в Турксибском районе завершилось благоустройство парка «Аспан», который находится недалеко от аэропорта. Найти парк в интернете не получится – на картах его пока нет. Опознавательных знаков в самом парке тоже не установили. Вероятнее всего, о существовании этого парка знают только жители близлежащих домов. На территории есть большая детская площадка, лавочки и урны.
За минувший год гораздо лучше, чем с инфраструктурными проектами, у акимата получалось с концертами и праздниками – на день города алматинцы получили целую серию мероприятий на множестве площадок, большие концерты ждали горожан и на новый год – их проводили в отлично украшенном городе.
Задача «поднять алматинцам настроение», поставленная президентом, вероятно, и стала главной для действующего акима крупнейшего города страны. Чего никак нельзя сказать о сферах экологии, общественного транспорта и освещения города (о котором в своей предвыборной поездке пришлось говорить Токаеву). Поручения ко второму году своей работы на посту акима от президента Досаев пока не получил.