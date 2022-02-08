Токаев в начале марта обсудит с руководством Алматы проблемы города

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в начале марта приедет в Алматы и будет обсуждать совместно с руководством города проблемы мегаполиса. Как заявил президент, нужно оживить настоящий алматинский дух и вернуть хорошее настроение жителям.

«Перед вами стоят очень большие, сложные задачи. Алматы для нас – особый город. Поэтому нужно обратить серьезнейшее внимание на решение социальных вопросов. В целом нам нужно оживить настоящий алматинский дух и, конечно же, вернуть хорошее настроение жителям этого города. Конкретные вопросы мы будем обсуждать во время моей предстоящей поездки в Алматы в начале марта», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства во вторник.

Президент отметил, что в городе «действительно есть проблемы». Бывший аким Алматы «ими занимался, где-то успел продвинуться вперед, где-то по разным причинам не успел, не решил».

«Но, как бы то ни было, общее направление было взято правильно, нужно двигаться именно в этом направлении. И я думаю, что вам предстоит очень плотно, тесно работать с общественностью Алматы. Еще раз повторяюсь, что мы должны конкретные вопросы обсудить во время моей рабочей поездки в Алматы», - сказал Токаев.