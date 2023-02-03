Невидимый генплан

День первый. Концепция генплана, пять полицентров, строительство жилья

Директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов сообщил, что новый генплан включает в себя почти те же инициативы, что изложены в «Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Мы уже рассказывали об этом документе.

Планируется разделить город на пять полицентров, не связанных с существующими районами. Их планируют формировать по образцу исторического центра Алматы – с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.

«Север» – вынос производств и рынков с редевелопментом(реконструкцией старых промышленных объектов) высвободившихся территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума) с развитой сферой услуг

«Восточные ворота» – логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта, медицина- фармацевтика

«Исторический центр» – туризм с развитой сферой услуг

«Запад» – крупные индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб

«Юго-запад» – минипромпарки, торговля, логистика.

Садуов добавил, что развитие города измеряют в плотности, расстоянии и разобщенности. Он привел пример Ауэзовского района, где, несмотря на самую высокую плотность населения, низкий показатель по основным критериям из-за ограниченного количества улиц, малого количества рабочих мест и низкой мобильности.

По расчетам разработчиков генплана, население Алматы выросло в основном за счет миграции — 60%, а не естественного прироста — 40%. Валовый региональный продукт на душу населения в Алматы — 7,5 млн тенге. Если посмотреть на структуру ВРП, то основную долю составляет оптовая торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.

Сейчас среднегодовой прирост населения в Алматы варьируется в пределах от 47 до 60 тыс. человек, таким образом, по прогнозам, в 2040 году в городе будут жить 3 млн. человек, а в 2050 году — 3,6 млн.