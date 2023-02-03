Невидимый генплан

С 25 по 27 января в Алматы c общественностью обсуждали генеральный план города до 2040 года. При этом заранее он нигде не публиковался. Эксперты отмечали, что за такой короткий срок было трудно изучить доклад и дать ему какую-либо оценку. Другая группа общественников настаивала на том, что необходимо как можно скорее принять этот документ, а корректировки в него можно внести позже. Ведь генплан обещают утвердить еще с 2020 года. В последний раз стратегический документ принимали 20 лет назад, а за это время площадь города увеличилась вдвое.
Власть побывала на трехдневном обсуждении генплана и узнала, чего от него стоит ожидать и что думают об этом урбанисты, архитекторы и общественность.
День первый. Концепция генплана, пять полицентров, строительство жилья
Директор ТОО «НИИ «Алматыгенплан» Асхат Садуов сообщил, что новый генплан включает в себя почти те же инициативы, что изложены в «Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года». Мы уже рассказывали об этом документе.
Планируется разделить город на пять полицентров, не связанных с существующими районами. Их планируют формировать по образцу исторического центра Алматы – с плотной сеткой улиц и застройкой человеческого масштаба.
«Север» – вынос производств и рынков с редевелопментом(реконструкцией старых промышленных объектов) высвободившихся территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума) с развитой сферой услуг
«Восточные ворота» – логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта, медицина- фармацевтика
«Исторический центр» – туризм с развитой сферой услуг
«Запад» – крупные индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб
«Юго-запад» – минипромпарки, торговля, логистика.
Садуов добавил, что развитие города измеряют в плотности, расстоянии и разобщенности. Он привел пример Ауэзовского района, где, несмотря на самую высокую плотность населения, низкий показатель по основным критериям из-за ограниченного количества улиц, малого количества рабочих мест и низкой мобильности.
По расчетам разработчиков генплана, население Алматы выросло в основном за счет миграции — 60%, а не естественного прироста — 40%. Валовый региональный продукт на душу населения в Алматы — 7,5 млн тенге. Если посмотреть на структуру ВРП, то основную долю составляет оптовая торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов.
Сейчас среднегодовой прирост населения в Алматы варьируется в пределах от 47 до 60 тыс. человек, таким образом, по прогнозам, в 2040 году в городе будут жить 3 млн. человек, а в 2050 году — 3,6 млн.
Экономист института «Алматыгипрогор-1» Тамара Залогина отметила, что в городе необходимо построить 45,6 млн кв. метров жилья. Самой застраиваемой и заселенной будет юго-западная часть Алматы — планируется построить 17,9 млн м², там будут жить приблизительно 1,3 млн человек. Основную часть застройки составят многоэтажные дома.
Согласно генплану, обещают обеспечить жителей каждого полицентра социальной, транспортной и рекреационной инфраструктурой, а также рабочими местами. Для этого запланировали строительство 335 детских садов, 188 школ и 12 пристроек к существующим школам, 65 поликлиник и 3 больниц, 33 физкультурно-оздоровительных комплексов.
По данным чиновников, количество занятого населения по состоянию на 2020 год в Алматы составляет 936,5 тысяч человек, к 2040 году планируется увеличить численность занятых по видам социально-экономической деятельности на 236,3 тысячи человек. До 2025 года должны появиться 65 тысяч рабочих мест.
На развитие социальной инфраструктуры Алматыгенплан планирует потратить 1 триллион 391 млрд тенге. «Значительный объем инвестиций (46,6 %) необходим для развития школьного и дошкольного образования и учреждений здравоохранения (27,3%). Дома-интернаты, спортивные сооружения потребуют 9% всего объема инвестиций», — сообщила Тамара Зологина.
После доклада о развитии социально-экономической инфраструктуры зал приступил к обсуждению. Модератор просил участников сесть за свободные столы и вместе с коллегами записывать свои предложения и вопросы на листах.
Одним из первых с критикой выступил член правления союза архитекторов Аркинжан Маметов, который участвовал в разработке генплана в 2002 году. По его мнению, в разработанном градостроительном плане не было рассказано о мероприятиях по улучшению экологического состояния города, не были учтены вопросы по сейсмобезопасности. Также он предложил обратить внимание на агломерацию и рассматривать взаимосвязь города со всеми прилегающими поселками.
Обеспокоился состоянием воздуха и экономист Асет Наурызбаев:
«Наша группа поддерживает требование, чтобы генплан был с учетом требований по очистке воздушного бассейна. Тем более, что внутри института Алматыгенплан уже заказана работа по моделированию, по разработке архитектурных решений, тем не менее, последствия этой работы мы в генплане не увидели. Абсолютно согласен, что агломерация должна натуральным образом быть интегрирована в генплан Алматы. Мы выходов на агломерацию не увидели».
Также Наурызбаев отметил, что в генплане не удалось увидеть четкого развития водно-зеленого каркаса Алматы и глубоких разработок по демографическим переменам.
«Было показано, что большая часть прироста населения обеспечивается за счет миграции, но специальных мер по компенсации миграционных потоков, кроме того, что строится жилье, не показано. Хотя необходимо развитие культурной и социальной инфраструктуры, именно рассчитанной на мигрантов. Непонятно, откуда взята норма 33 квадратных метра на человека. Какая-то сумасшедшая норма. Лоббизм застройщиков прослеживается. На самом деле 90% населения живут в более стесненных условиях. Эта норма 33 квадратных метра на человека позволяет застройщикам застраивать новые территории».
После многочисленных замечаний о том, что при разработке генплан не был доступен для общественности и что не было достаточно сообщений об этом обсуждении, Асхат Садуов сообщил, что материал генплана будет опубликован после внесения всех изменений и обещал при разработке мастер планов учесть инфраструктуру для переезжающих в Алматы.
Эмина Кожамуратова, архитектор, инициировавшая общественное движение по защите исторической застройки Алматы, обратила внимание на проблему уже существующих точечных застроек.
«Озвучили проблему о якобы низкой плотности населения Алматы по сравнению с другими мегаполисами. Это противоречит тому, что мы видим, глядя на беспорядочную уплотняющую застройку города, с которой мы пытаемся бороться изо всех сил, но тенденция продолжается. Почему текущая точечная застройка никак не связана с транспортными узлами?».
Кожамуратова считает, что необходимо восстановить инфраструктуру в уже построенных «человейниках», где она нарушена, и обратила внимание на то, что муниципальное жилье на окраине города постепенно превращается в гетто: «Там отсутствует инфраструктура, благоустройство. Можно ли усилить программу по размыванию идеи гетто и развитию районов города, потому что город у нас сосредоточен только в центре, где уже не продохнуть».
Руководитель Urban Forum Kazakhstan Адиль Нурмаков констатировал, что не совсем понятно, почему обсуждая места приложения труда, в итоге перешли к обсуждению исключительно социально-общественных объектов: «Экономика города не может ограничиваться только университетами, поликлиниками и так далее. Не отражено единое индустриальное развитие города».
Дополнительно к экологической повестке, ему также было бы интересно получить информацию по управлению водными ресурсами, то есть, поверхностными технологиями экономии и использования этих вод, чтобы они не были просто сточными.
Кроме того, были высказаны мнения о развитии пешеходных дорог, о важности качества, а не количества при строительстве школ и больниц, а также затронуты вопросы эвакуации людей из города во время чрезвычайной ситуации и о необходимости учитывать сохранение «розы ветров».
Второй день. Запуск ЛРТ и продление БРТ, инженерные сети
Самым обсуждаемым блоком стало развитие транспортной инфраструктуры. Свой доклад по транспорту Асхат Садуов начал с пробивки магистральных улиц к БАКАДу (Большой алматинской объездной дороге - В.)
К 2025 году планируется ввести 29,4 км вылетных трасс с БАКАДом, далее к 2030 году — 52 км, к 2035 году — 60,3 км, к 2040 году — 42,6 км. Следовательно, к 2040 году будут введены 184 км магистральных улиц.
В генплане есть постройка третьего железнодорожного вокзала на пересечении улиц Саина и Бурундайской, но сроки не уточнили.
В Алматы намереваются достроить существующую линию метро до рынка Барлык, вторая линия пройдет вдоль улицы Рыскулова, третья — по Сейфуллина. При этом конкретные сроки не назывались, всё в общих чертах: к 2040 году планируется ввести 32 км линии метро. Сейчас протяженность метро составляет 13 км.
В представленной схеме трамвай охватывает значительную часть города, проходя, в том числе, и по ранее существовавшим линиям. Ключевым преимуществом ЛРТ Садуов считает короткие сроки строительства и высокие показатели пассажиропотока по сравнению с метро.
Первую линию ЛРТ протяженностью 31 км обещают запустить только к 2027 году. Она пройдет по улицам Толе би-Желтоксан-Райымбека-Кульджинский тракт. Вторую линию ЛРТ (16 км) запустят к 2027-2032 году, третью линию (29 км) к 2030-2040.
Снижать количество поездок на автомобилях собираются с помощью выделенных полос для общественного транспорта. Протяженность существующей линии БРТ увеличится на 102 км к 2040 году. Как обещают разработчики генплана, к 2025 году появится 40 км линии БРТ по проспекту Райымбека, также в схеме можно увидеть БРТ на части улиц Сейфуллина, Саина, Суюнбая, Байтурсынова.
Также Садуов считает, что для полноценной доступности общественного транспорта требуется уделить внимание расположению остановок и их соединению с обеими сторонами улиц. В городе сейчас не хватает 1187 остановок общественного транспорта.
После быстрого доклада эксперты по транспорту начали обсуждать эти планы:
«У нас генпланом слабо отражена проблема обеспеченности общественным транспортам. Как будет метро до 2040 года развиваться, нужно обеспечить интенсификацию строительства метро. Еще во время Есимова был принят план, Байбек уже обещал в 2023 году ЛРТ. Сроки отодвигаются», — высказался директор союза транспортников Сабит Аманбаев.
По мнению эксперта по вопросам устойчивого транспорта Елены Ерзакович, в генплане по срокам реализации ставится приоритет на обеспечение транзита и соединение городских магистральных улиц с БАКАДом. А вещи, связанные с внутригородскими перевозками, трамваями, отложены на длительную перспективу.
«Хотелось бы увидеть в приоритетном плане проведение работ по улучшению сетки улиц и запуск скоростных видов перевозок. Не через пять лет, а сейчас. Кроме этого, эксперты знают проблему — нарисовать схему хорошо, вроде все правильно, но у нас есть проблемы с выделением земель. Мы три-четыре года обсуждаем генплан, за это время транспортный коридор под трамвай по Момышулы засаживается деревьями, строятся дома поперёк улиц, которые должны быть пробиты. В генплане вопрос выделения и резервирования этих земельных участков очень важен, потому что мы нарисовать можем многое, к сожалению, на практике выясняется, что тут мы не можем, там не сможем. Приоритеты финансирования связаны со сроками, мы опять видим, что сейчас деньги тратятся на эти вылетные магистрали, где низкая плотность и как бы не такие серьезные проблемы. Решение проблем, которые есть внутри, тем более соединение севера с югом, опять откладывается. Хотелось бы, чтобы план реализации под транспортную инфраструктуру был пересмотрен», — отметила Ерзакович.
Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев ответил, что до конца февраля должны получить ТЭО по метро, после уже начнут проектирование трех станций до рынка Барлык, которое обещают закончить до конца ноября. «По реализации пробивки пяти улиц в сторону агломерации, уже ведется разработка ПСД. По ЛРТ — после обсуждения, если мы утвердим трассировку, мы сразу начнем разработку ТЭО», — заявил Телибаев.
Тут стоит добавить, что ТЭО разрабатывалось несколько раз. История с легкорельсовым трамваем продолжается уже больше 30 лет.
По поводу магистральных пробивок, председатель союза градостроителей Любовь Нысанбаева ответила, что они необходимы на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы быстро вывозить народ из города. «В этой связи шесть выездов необходимы, ну и для агломерации, — сказала она и призвала поддержать решение генплана, как можно скорее утвердить. — Это нонсенс, что самый большой город страны без генерального плана».
Эксперт по микромобильному транспорту Ануар Джусупов возмутился тем, что в презентации генплана не было ни одного слайда о развитии транспортного каркаса для велосипедистов.
После чего разработчики генплана на экране показали схему развития велодорожек, где указано, что протяженность уже существующих велосипедных полос составляет 18,15 км, велодорожек — 55,66 км, а к 2040 году их станет почти 100 км.
Автолюбители снова предложили перенести полосу БРТ по Тимирязева на правую сторону. Эксперт по транспорту Роман Барабанов ответил, что в таком случае будет нанесено гораздо больше ущерба для общественного транспорта и для автомобилистов при поворотах, заездах и выездах во дворы и при перестраивании в другие полосы. В октябре предложение о переносе полос БРТ вызвало волну возмущения у специалистов по транспорту, Власть поговорила с некоторыми из них.
Водоснабжение
Износ водопроводных сетей в городе составляет 54,2%,1943 км водопроводных сетей требуют замены. Износ канализационных сетей — 56,6 %, реконструировать необходимо более 1000 км.
«Для снятия имеющегося дефицита воды по Наурызбайскому району ведется строительство двух станций по водоподготовке на реках Каргалы (15 тыс. м3) и Аксай (22 тыс. м3), а также проектируется кустовой водозабор Барлык (43,2 тыс. м3.), что позволит обеспечить водой все микрорайоны. По южной части Бостандыкского района ведется строительство станции водоподготовки Ерменсай, для обеспечения водой предгорных микрорайонов Медеуского района планируется реконструкция кустовых водозаборов Балхаш и Бастау», — рассказала главный инженер ТОО НИИ «Алматыгенплан» Гульнара Нахметова.
До 2030 года планируется потратить 144 млрд тенге, прирост водопроводных сетей составит 900 км. До 2040 года планируют завершить вторую очередь строительства 1545 км водопроводных сетей, который требует 257 млрд. тенге инвестиций.
Электроснабжение и газификация
Главный инженер ТОО «Тырна» Марина Хадыева,выступая с докладом по электроснабжению основной проблемой отметила неустойчивое состояние энергосистемы. Устойчивой считается энергосистема, где выработка собственных источников составляет не менее 60%.
Сейчас собственные станции вырабатывают 708 МВт, потребление Алматинского энергоузла составляет 1754 МВт. Дефицит мощности — 1040 МВт. Он покрывается Экибастузским энергоузлом.
В Алматыгенплане хотят переводить станции АТЭЦ-1, АТЭЦ-2, АТЭЦ-3 на газ с увеличением мощности до 572 МВт.
«Намечаемая поставка электроэнергии от станций Юго-Восточной части Алматинской области, использующих ВИЭ (гидроэлектростанции, ветроэлектростанции, солнечные электростанции) ориентировочно в объеме 300 МВт и более», — сообщила Хадыева.
Ожидаемый рост нагрузки к 2040 году будет 2600 МВт по энергоузлу, в том числе по городу – 1560 МВт. К 2040 году планируется строительство 8 электрических сетей и сооружений, также реконструкция существующих подстанций. Объем инвестиций в развитие электрических сетей прогнозируются в размере 174,7 млрд.тенге.
Теплоснабжение
Износ оборудования котельных города составляет 63,1%. Протяженность тепловых сетей составляет 1352 км, из них у 811, 5 км истек срок амортизации. В Алматы самые высокие показатели ветхих и нуждающихся в ремонте теплосетей – 56,1%.
По словам Алии Мамурбековой, начальницы отдела перспективного проектирования АО Институт «КазНИПИЭнергопром», около 70% городских жителей страны подключены к централизованному теплоснабжению (в городе существует две системы теплоснабжения - централизованного и децентрализованного от индивидуальных источников тепла). Однако большая часть используемых систем отопления находится в эксплуатации уже по 20–40 лет и давно не отвечает современным стандартам энергоэффективности.
Прирост тепловой нагрузки Алматы к 2040 году составит 2 152 Гкал/ч, для обеспечения этого объема, существующие ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельные нуждаются в реконструкции и модернизации. Кроме того планируется строительство четырех новых квартальных котельных.
На теплоснабжение города до 2040 года предполагается выделить из бюджета 409,3 млрд тенге.
Агломерация и аэрация
После прозвучавшей критики об отсутствии обсуждений на тему алматинской агломерации и аэрации, была подготовлена презентация. По агломерации власти города ведут совместную работу с Алматинской областью по актуализации пригородной зоны, поскольку туда входит 5 административных районов Алматинской области, города Конаев и Алматы.По очистке воздуха упоминалось нескольких методов, связанных с архитектурными решениями, но какие из них будут применяться для Алматы и заложены ли все эти методы в собственно генплан, до конца доклада осталось неясным.
В генплане города и области планируется установить резервные территории, с их дальнейшим совместным освоением для социальных объектов. Кроме того, нужно утвердить границы урбанизированных территорий для предотвращения их разрастания. По прогнозным расчетам к 2030 году Алматинская агломерация будет насчитывать около 4,5 млн человек.
Для транспортного обслуживания пригородной зоны города планируется организовать дополнительно 23 пригородных маршрута и расширить на территории Алматинской области верхнюю Каскеленскую трассу, Талгарскую трассу, а также радиальные дороги с устройством специально выделенных автобусных полос.
От эксперта по транспорту Елены Ерзакович прозвучало пожелание, чтобы всё это обсуждалось не тогда, когда документ уже будет готов, а в процессе.
Третий день. Анкета горожан, мнение жителей
На третий день обсуждения Асхат Садуов и урбанист Свят Мурунов презентовали результаты «Анкеты горожанина», которую «Алматыгенплан» разработал совместно с Центром прикладной урбанистики. Авторы назвали это большим урбанистическим исследованием, данные из которого будут нужны для подготовки технических заданий для мастер-планов по полицентрам.
Анкету заполнили 11 тысяч человек, власти города планируют получить 21 тысячу ответов(1% от жителей Алматы). Анкетирование горожан продолжается и опрос проводится онлайн через Google форму, но осталось неясно, какой метод исследования авторы используют и как отбирались вопросы.
Поскольку исследование все еще идет, Мурунов уточнил, что выводы носят предварительный характер. Авторы выделили основные темы,которые поднимают горожане: качество воздуха, экология, транспорт, рабочие места, подходы к новому строительству (точечная застройка), история города.
На финальное обсуждение пришли жители и акимы восьми районов Алматы, которых распределили по отдельным столам. За короткое время жителям снова презентовали разработанный генплан Алматы до 2040 года и они могли задать вопросы по развитию города. Но получилась не дискуссия, а встреча жителей районов с акимами, в основном вопросы касались частных проблем, нежели стратегических. Представители «Алматыгенплана»пообещали жителям учесть все комментарии в разработке мастер планов каждого полицентра.
После внесения корректировок проект генплана будет отправлен на экспертизу, потом на согласование с центральным государственным органом. По расчётам Асхата Садуова, теоретически генплан у самого большого города Казахстана может, наконец, появиться к маю. В открытом доступе проекта всё еще нет.