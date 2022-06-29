Большие старые цели

27 июня акимат города Алматы представил на пятидневное публичное обсуждение план развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года. Следующие 10 лет акимат города планирует сосредоточиться на проблемах прироста населения и связанной с этим нагрузки на социальную и транспортную инфраструктуру. Кроме того, на проблемах молодежной безработицы, безопасности и экологии. Власть кратко пересказывает содержание документа.
Текущие проблемы
В документе приведены данные о том, что за последние 10 лет население в Алматы возросло на 500 тыс. человек. При этом более 400 тыс. человек ежедневно въезжают и выезжают из города, поэтому возрастает нагрузка на социальную и транспортную инфраструктуру города.
К примеру, 25% взрослых алматинцев не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию, а более 60% государственных сетей поликлиник перегружены в 1,7 раз. К тому же, в городе огромный дефицит мест в школах, он составляет 19,6 тыс.
Пятая часть дворов и улиц города не освещены. Износ электрических сетей составляет 65%. Более 40 тыс. человек потребляют привозную воду, а порядка 75 тыс. горожан живут в ветхом и аварийном жилье. В Алматы передвигаются 470 тыс. городского личного транспорта и 230 тыс. въезжающих машин, из-за чего происходит рост пробок на дорогах.
В документе также обозначается неравномерное развитие Алматы. Большая часть объектов образования, культуры и парковых зон находятся в южной части города. В то время как в северной сосредоточены промышленные зоны, склады и ветхое жилье.
Также в мегаполисе наблюдается высокий индекс загрязнения атмосферы — 7, в то время как норма — до 5. Растет объем твердо-бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь 17% К тому же из 4 млн. деревьев в городе — 485 тыс. аварийные и ослабленные.
Помимо этого, рост реальных доходов населения в Алматы составил всего 2% с 2015 года. На это также наслаивается высокая инфляция — 8,8% с начала 2022 года. Более того, 28,3% от валового регионального продукта(ВРП) составляет теневая экономика.
Новый Генплан и полицентры
В документе сообщается, что в декабре этого года будет утвержден новый генеральный план города до 2040 года, согласно которому появятся 5 полицентров. Планы полицентров будут разработаны и утверждены только к 2025 году.
В ней будут соблюдены принципы квартальной застройки, с форматом в 5-9 этажей и 15-минутной шаговой доступностью к объектам социальной инфраструктуры и общественному транспорту. Также при строительстве новых жилых и общественных зданий будет предусмотрена 100% безбарьерная среда.
Полицентры будут разделены по экономическим специализациям. Так, к 2030 году в «северном центре» будут сосредоточены экологически безвредные производства, сфера услуг и новые территории под рекреацию и озеленение. В «восточных воротах» будет развита медицина и фармацевтика, а также создан логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта.
«Исторический центр» будет заточен под туризм и сферу услуг. В «западном центре» будут размещены крупные индустриальные предприятия и транспортно-логистический хаб. В «юго-западном центре» планируется развить торговлю, логистику и промышленные мини парки.
Обновление автобусных парков, метро и легкорельсовый трамвай
К 2025 году планируется обновить парк общественного транспорта на 800 автобусов и 200 троллейбусов, перевести автобусы на газ и электротягу и оптимизировать маршруты. Помимо этого будет построено два парка для газовых автобусов, 5 газовых заправочных станций, 200 остановок современных форматов и введена новая тарифная политика.
Стоит отметить, что предыдущие акимы города также говорили о том, что добьются полного перевода автобусов на газ и электротягу. О полном переводе на газ говорил бывший аким города Ахметжан Есимов в 2014 году. Об этом же заявляли Бауыржан Байбек и Бакытжан Сагинтаев.
К тому же будет завершена пробивка пяти радиальных и четырех магистральных улиц и построено 40 км новых выделенных городских линий для магистральных автобусов и такси, а также 60 км новых велодорожек. Также будет проведена модернизация контактной сети и достроена станция метро «Калкаман». К 2025 году поставлена целевая задача по увеличению ежедневных поездок на общественном транспорте с 1,4 млн. до 1,7 млн.
К 2030 году обещают ввести в эксплуатацию три новых станций метро в западном направлении, 4 транспортно-пересадочных хаба, перехватывающие такси и подвозящие маршруты из агломерации и менее плотных районов города. Хабы будут построены в районе рынка Барлык, Алматы-2, поселке Боралдай и Кульджинке.
О реконструкции контактных сетей говорили еще в 2018 году, теперь акимат Алматы сообщает, что её закончат лишь в этом году. Модернизацию же контактных сетей Сагинтаев обещал завершить в 2021 году. Также и со станциями метро. В 2016 году бывший на тот период первым заместителем премьер-министра Аскар Мамин обещал, что две новые станции метро «Сары-Арка» и «Достык» (ныне Бауыржан Момышулы) будут достроены в 2020. В эксплуатацию их сдали лишь в 2022.
Также будет построено три парка для электробусов с зарядной инфраструктурой и пробиты две внутренние магистральные улицы. По улице Толе би, по направлению к дворцам спорта и культуры Алматы-арена и Халык-арена будет построен легкорельсовый трамвай. К тому же будет проложено 125 км велодорожек.
О проекте ЛРТ впервые как о самостоятельном проекте заговорил еще бывший аким Алматы Виктор Храпунов в 2003 году. С тех пор проект несколько раз менялся, но так и остался на бумаге. При этом в плане развития города не было упомянуто о продолжении строительства линии BRT.
Туризм и креативные индустрии
Для развития туризма будет завершено строительство нового терминала аэропорта к 2024 году с увеличением пропускной способности в два раза и построен мультифункциональный выставочный центр. Стоит отметить, что городские общественники и активисты не раз высказывались против строительства нового терминала, так при постройке будет уничтожен или перенесен старый аэропорт, являющийся архитектурным памятником.
Также в области креативных индустрий к 2025 году будет создано три хаба и две студии видео и звукозаписи международного уровня. Будет реализована программа IT экосистемы Almaty Digital City и создан городской венчурный фонд креативных индустрий с капиталом $20 млн. Ежегодно будут предоставляться 200 грантов на сумму 500 млн. для реализации креативных стартапов.
Совместное управление отходами, электропоезд до Конаева и новый железнодорожный вокзал
В сентябре 2022 года планируется принять комплексный план развития агломерации, а в декабре ввести мораторий на изменение целевого назначения сельскохозяйственных земель в пределах большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД). В рамках сбалансированной урбанизации, из Алматы будет перенесен ряд индустриальных производств и логистической инфраструктуры в Алматинскую область.
Также к 2025 году будут реализованы совместные проекты по интеграции общественного транспорта. Это организация 30 дополнительных маршрутов из пригорода до магистральной дорожной сети города и расширение двух въездных магистралей (Кульжинский тракт и Шамалганское направление) с выделенными линиями для общественного транспорта..
К 2030 году будет запущен современный пригородный электропоезд от железнодорожной станции Алматы–2 до города Конаев (Капчагай). Также будет построен железнодорожный вокзал Алматы-3 на станции Боралдай и организована автобусная связь с метро у рынка Барлык. К тому же будут расширены еще две въездные магистрали с выделенными линиями для общественного транспорта — на Талгарском тракте и Каскеленской трассе.
К 2025 году обещают построить две мусороперегрузочные станции близ Конаева и села Ават, полигон по захоронению ТБО в селе Акбаста и один мусороперерабатывающий завод близ села Али. К 2030 году должны построить завод по производству топлива из отходов.
Доступная инфраструктура для маломобильных групп населения и дефицит ученических мест
В области доступности инфраструктуры для маломобильных групп населения планируется достичь инклюзивной образовательной среды в 100% школ к 2030 году. Акимат ставит перед собой цель увеличить доступность инфраструктуры Алматы с нынешних 10% до 75% к 2030 году.
С 2030 года будет внедрена трехъязычная программа обучения в не менее 25 школах в полицентрах города и обеспечение 100% учащихся школьными автобусами. Дефицит ученических мест обещают снизить с 19,6 тыс. в 2022 году до 4,3 тыс. к 2030.
В общем, до 2030 года появится 30 государственных детских садов на 6 тыс. мест, а также за счет размещения образовательного заказа и по меморандумам с застройщиками появятся детские сады на 30 тыс. мест. Будут внедрены дополнительные форматы в сфере дошкольного образования на 5 тыс. мест.
К тому же обещают запустить программу арендного жилья — не менее 2 тыс. апартаментов в год для молодежи, к 2030 будет построено еще 5 тыс. апартаментов.
Новые медицинские центры, модернизация центрального стадиона и культурных объектов
Для повышения эффективности первичной медико-санитарной помощи планируется ввести не менее 17 новых объектов, а также построить новый корпус центральной городской клинической больницы на 600 коек.
До 2030 года обещано модернизировать инфраструктуру в 25 многопрофильных стационарах и открыть новую многопрофильную больницу с онкоцентром и реабилитационным центром. Также запланировано открытие двух многопрофильных частных клиник с родильными домами в «восточных воротах» и «северном центре».
Помимо этого, до 2030 будет построен Центр Сакской культуры на базе археологического парка «Боралдайские курганы». Также к 2025 будут модернизированы с адаптацией для людей с особыми потребностями Центральный государственный музей, Национальная библиотека, театр имени Ауэзова и театр имени Сац. Будут созданы школы молодых писателей и поэтов на базе 26 городских библиотек.
В области развития массового спорта будет создано не менее 30 км дорожек для бега, не менее 16 площадок для стритбола, скейтбординга, BMX и Open Air фитнеса до 2025 года. Также к 2030 году обещают построить порядка 16 физкультурно-оздоровительных комплексов и модернизировать действующие спортивные объекты. К 2030 году будет модернизирован центральный стадион с увеличением посадочных мест до 45 тыс. и построен легкоатлетический манеж.
Газификация и озеленение
До 2025 года обещают завершить полную газификацию частных домов в Алматы, а дизельные автобусы и коммунальную технику перевести на газ и электротягу. Планируется также благоустройство придорожного полотна газонами и другими видами покрытий, увеличение зеленого фонда города и установка пылегазоочистного оборудования на стационарных источниках юридических лиц.
В очередной раз обещан первый этап по переводу ТЭЦ-2 на газ. Ее полный переход на газ планировали еще в 2020 году по поручению бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Также и полную газификацию частных домов в Алматы обещают еще с 2012 года.
К 2030 году обещают завершение газификации 40 тыс. частных домов в Алматинской области. На это же время запланирован второй этап перевода ТЭЦ-2 на природный газ и замещение ТЭЦ-3 на газовую котельную для горячего водоснабжения. Будет установлен запрет на использование твердого топлива и мазута промышленными предприятиями. Поставлена целевая задача по снижению выбросов в атмосферу со 127 тыс. до 78 тыс. к 2030 году.
К 2025 году будет посажен 1 млн. деревьев. Будет также реконструировано 376 км, построено 100 км арычных сетей, 25 км ливневой канализации и созданы общественные пространства в роще Баума и на озере Сайран. Планируется построить порядка 20 парковых зон, восстановить и очистить 28 водохранилищ, 26 оросительных каналов и 80 км рек и ручьев до 2030 года.
Помимо этого, к 2030 будет произведено благоустройство большого алматинского канала имени Кунаева, а площадь зеленых насаждений в малообеспеченных районах будет доведена до 12 м² на человека. Также будет увеличена доля возобновляемых источников энергии до 20%.
Дороги, камеры и освещение
К 2024 году обещают запустить систему видеомониторинга во всех социальных объектах, а к 2030 — во всех молодежных жилых комплексах и на объектах, уязвимых в террористическом отношении. К 2025 все дороги и улицы будут освещены, а изношенные лампы будут заменены на новые LED лампы.
До 2030 года будет установлено 7550 новых камер видеонаблюдения, а к 2025 выделенные полосы для общественного транспорта будут полностью охвачены видеомониторингом. Также будут оборудованы островки безопасности на всех пешеходных переходах с количеством 4 полос и более на двухсторонних улицах. Помимо этого, будет ужесточено наказание за нарушение правил движения и усилен контроль за выдачей водительских прав для частных лиц и водителей общественного транспорта.
К 2030 будут установлены бело-лунные светофоры для приоритета общественного транспорта по выделенным полосам на перекрестках.
Для готовности к чрезвычайным ситуациям, до 2025 года будут построены селезадерживающие плотины в бассейнах рек Аксай и Аюсай, а также три пожарных депо в полицентрах. К 2030 будет возведены крытый спортивный комплекс для повышения квалификации спасателей и 28 сейсмостанций.