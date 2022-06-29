Большие старые цели

Текущие проблемы

В документе приведены данные о том, что за последние 10 лет население в Алматы возросло на 500 тыс. человек. При этом более 400 тыс. человек ежедневно въезжают и выезжают из города, поэтому возрастает нагрузка на социальную и транспортную инфраструктуру города.

К примеру, 25% взрослых алматинцев не имеют доступа к социальному медицинскому страхованию, а более 60% государственных сетей поликлиник перегружены в 1,7 раз. К тому же, в городе огромный дефицит мест в школах, он составляет 19,6 тыс.

Пятая часть дворов и улиц города не освещены. Износ электрических сетей составляет 65%. Более 40 тыс. человек потребляют привозную воду, а порядка 75 тыс. горожан живут в ветхом и аварийном жилье. В Алматы передвигаются 470 тыс. городского личного транспорта и 230 тыс. въезжающих машин, из-за чего происходит рост пробок на дорогах.

В документе также обозначается неравномерное развитие Алматы. Большая часть объектов образования, культуры и парковых зон находятся в южной части города. В то время как в северной сосредоточены промышленные зоны, склады и ветхое жилье.

Также в мегаполисе наблюдается высокий индекс загрязнения атмосферы — 7, в то время как норма — до 5. Растет объем твердо-бытовых отходов, из которых перерабатывается лишь 17% К тому же из 4 млн. деревьев в городе — 485 тыс. аварийные и ослабленные.

