Нурлан Смагулов о скульптурах известным алматинцам и будущем музее искусств

Сразу была задумка, что все работы будет делать один скульптор?

Нет, не было такой задумки, но, когда мы начали работать с Нурланом, то получалось легко и быстро. Он сразу же понимал меня, не тянул одеяло на себя, у него не было такого, что «я — скульптор, я так вижу», он понимал, что я заказчик, я человек вдохновленный, и поэтому у нас получилось так легко. Нурлан Далбай — очень известный, талантливый скульптор, мы занимаемся одним видом спорта — велоспортом, общаемся с ним и в велотурах, велопоездках, это сближает нас. Героя нахожу я, а образ мы ищем вместе.

«Я далек от мысли, чтобы перед MEGA поставили мою скульптуру»

Работа над какой статуей заняла больше всего времени?

Этот процесс не быстрый, больше всего времени ушло на скульптуру Бельгера — 9 месяцев, это от задумки до установки. Быстрее всего сделали Померанцеву, не знаю, почему так вышло.

Насколько сложно работать с акиматом города по установке скульптур?

Скульптуры устанавливались при трех акимах, согласование всегда занимает какое-то время. Когда мы устанавливали скульптуру Шакена Айманова, акимом был Бауыржан Байбек, основной вопрос был со статусом работы – что это скульптура, а не памятник. Скульптура Герольду Бельгеру устанавливалась при Бакытжане Сагинтаеве. Он не был против, но окончательно место установки было выделено после того, как нас поддержал госсекретарь Крымбек Кушербаев. Статую Анатолию Букрееву устанавливали при Ерболате Досаеве. Нам предлагали поставить эту скульптуру на Шымбулаке, на самом пике 3200. Но там не было бы большого туристического потока, только лыжники. Поэтому скульптуру установили перед горнолыжным катком Медеу. Установку скульптуры Померанцева акимат согласовал очень быстро. Юрий Борисович у нас «рекордсмен» по установке.

Кто собственник этих статуй, кто отвечает за их сохранность?

Скульптуры не являются нашей собственностью, это подарок городу. Конечно, мы объезжаем эти скульптуры вместе с Нурланом Далбаем, смотрим, чтобы они были сохранны, для нас это важно. Важно, чтобы и коммунальные службы города за ними следили. Но ни одного случая варварства не было, и мы этим фактом довольны.