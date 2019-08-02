Новые троллейбусные маршруты в Алматы появятся в следующем году – Сагинтаев

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил на своей странице в Facebook , что детально рассмотрена работа акимата в сфере общественного транспорта. Он отметил, что «определенная работа проводится», но «есть проблемы, которые надо решать».

«Во-первых, налицо нехватка квалифицированных кадров для автобусных парков, водителей и сервисных специалистов – слесарей, механиков и т. д. Системной работы по их подготовке нет. Поручил управлениям городской мобильности (Телибаеву) и образования (Ходжабергенова) выстроить системную работу по их подготовке. Эту работу нужно проводить заблаговременно, исходя из прогноза потребности в кадрах и учебного плана колледжей. В течение недели Телибаев должен дать конкретный механизм организации этого процесса», - сообщил Сагинтаев.

Также он считает, что «недооценивается троллейбусная сеть в Алматы – экологически чистого транспорта».

«Высок уровень износа контактных линий, ежедневно происходит много обрывов. Поручил акимату начать реконструкцию всей троллейбусной сети города. Уже в этом году заменим контактные сети на 5,1 км по всей улице Тимирязева. Необходимые средства выделим. Параллельно начнем работу по закупу новых троллейбусов и открытию новых маршрутов на следующий год», - отметил глава города.

Также, по его информации, будет начато обновление трансформаторных подстанций.

«Сейчас мощности трансформаторных подстанций не хватает», - констатировал аким.

«В-третьих, «перезрел» вопрос «пригородных» перевозок. Ежедневно порядка 600 автобусов курсируют по 61 маршруту. Качество услуг низкое. Изношенность автобусов высокая. Поэтому тут тоже надо наводить порядок. Необходимо заменить изношенные автобусы, сделать прозрачной схему билетирования пассажиров. Поручил управление городской мобильности (Телибаеву) разработать меры по унификации с городской моделью», - продолжил глава города.

Сагинтаев отметил, что «главная цель этих мер – дать горожанам качественные транспортные услуги и обеспечить безопасность пассажирских перевозок».

Отметим, что в июне занимавший тогда пост акима Алматы Бауыржан Байбек уже поручал начать обновление троллейбусных сетей. Он сообщал, что «уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км». Кроме этого, Байбек говорил и о готовности ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов.

О ситуации с троллейбусами в городе Vласть писала ранее в статье «Напряжения больше нет».