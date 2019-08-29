В Алматы закупят 200 новых троллейбусов. Об этом сообщил аким города Бахытжан Сагинтаев на встрече с жителями Бостандыкского района.

По его словам, на следующий год запланирован ремонт сетей. Аким сообщил о ежедневных обрывах и сказал, что в городе будут закуплены новые троллейбусы и в первую очередь отремонтированы пути на улице Тимирязева. Кроме того, для расширения троллейбусных сетей будут строить подстанции.

Город также купит 200 автобусов. В целом Алматы нуждается в 2100 автобусах, сейчас есть 1600, но 10% из них не выходят на линию из-за поломок.

Сагинтаев также сообщил, что удалось договориться о строительстве метро до Калкамана.

Ранее глава города заявлял, что троллейбусная сеть в Алматы «недооценивается», так как это экологически чистый транспорт. Он констатировал, что уровень износа контактных линий высок, «ежедневно происходит много обрывов». В этом связи он поручил акимату начать реконструкцию всей троллейбусной сети города.

«Уже в этом году заменим контактные сети на 5,1 км по всей улице Тимирязева. Необходимые средства выделим. Параллельно начнем работу по закупу новых троллейбусов и открытию новых маршрутов на следующий год», - отмечал Сагинтаев.

Отметим, что в июне занимавший тогда пост акима Алматы Бауыржан Байбек уже поручал начать обновление троллейбусных сетей. Он сообщал, что «уже готово ПСД на реконструкцию 172,6 км». Кроме этого, Байбек говорил и о готовности ТЭО для ремонта электроподстанций и строительства новых линий троллейбусных маршрутов.

О ситуации с троллейбусами в городе Vласть писала ранее в статье «Напряжения больше нет».